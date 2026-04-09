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Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas

La pieza la podrás adquirir con un valor de 350 mil dólares / FB: @SandraCuevasAlcaldesa
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:12 - 09 abril 2026
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La exalcaldesa incursionó en el mundo del arte con una galería en CDMX, pero una de sus piezas ha generado polémica en redes

Sandra Cuevas volvió a colocarse en el centro de la conversación, ahora por su incursión en el mundo del arte. La exalcaldesa de Cuauhtémoc abrió una galería desde hace tiempo en la Ciudad de México, donde ya se venden piezas de alto valor… aunque una en particular desató críticas.

Se trata de una réplica de “El Caballito”, obra del artista Sebastián, que está a la venta por 350 mil dólares, es decir, más de 6 millones de pesos.

Sandra Cueva puso a la venta una réplica de 'El Caballito' que tiene en su galería de arte en la CDMX / FB: @SandraCuevasAlcaldesa

Una galería que busca posicionarse

El espacio, ubicado en Gutenberg 39, en la colonia Verónica Anzures, arrancó operaciones en mayo de 2025 como parte de los nuevos proyectos empresariales de Cuevas.

El recinto ofrece exhibiciones, subastas, renta de espacios y esquemas de consignación, con la intención de conectar a artistas, coleccionistas y público en general.

La polémica exalcaldesa ha sido criticada por incursionar en el mundo del arte / FB: @SandraCuevasAlcaldesa

La obra que desató la polémica

Entre las piezas disponibles destaca la réplica de ‘El Caballito’, que retoma el diseño geométrico característico del escultor Enrique Carbajal ‘Sebastian’.

La propia Sandra Cuevas promocionó la obra en redes sociales:

“¿Te gusta esta gran obra de arte? La encuentras en @SandraCuevasGA; con un valor de 350,000 dólares, titulada: “El Caballito”, del Maestro Sebastián”. 
Las críticas y burlas no faltaron por pedir casi 6 millones de pesos por su escultura / X: @SandraCuevas_

El precio elevado generó reacciones inmediatas entre usuarios.

“Ufff está increíble... Para lavar dinero. Se ve que si le sabes sandrita, si le sabes!!!”, “¡Negociazo!, Vaya forma de lavar dinero” o “No se vaya a enterar la UIF”, comentaron algunos usuarios.

El origen de ‘El Caballito’

La escultura original, conocida como ‘Cabeza de caballo’, se ubica en Paseo de la Reforma desde 1992 y es uno de los monumentos más representativos de la CDMX.

Con cerca de 28 metros de altura y construida en acero con esmalte amarillo, no solo tiene valor estético, sino también funcional, ya que ayuda a ventilar gases del drenaje profundo.

Esta pieza sustituyó al histórico ‘Caballito’ de Manuel Tolsá, que durante más de un siglo ocupó ese punto antes de ser trasladado al Centro Histórico.

Solamente queda esperar que algún comprador se anime a adquirirla por la elevada cantidad que pide / X: @SandraCuevas_

Entre arte y polémica

Aunque la galería busca posicionarse como un espacio incluyente dentro del mundo cultural, el alto costo de algunas piezas ya abrió debate en redes.

El proyecto de Sandra Cuevas apenas comienza, pero ya está dando de qué hablar.

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