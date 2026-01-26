Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Arrestan a El Benoni, presunto narcotraficante ligado a Sandra Cuevas tras operativo en CDMX

Hasta el momento, no existe ninguna investigación judicial ni acusación formal que vincule a Sandra Cuevas. | C4 Jimenez
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:53 - 26 enero 2026
Durante la acción policial, los agentes aseguraron diversas sustancias ilícitas y un arma de fuego

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de Benoni Fernández Rosas, alias El Benoni, señalado por su presunta participación en delitos contra la salud. El arresto se realizó la noche del viernes en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de un operativo policial en el norte de la capital.

De acuerdo con las autoridades, El Benoni fue detenido junto con Jazive Denise y Milton César, cuando circulaban sobre Eje 4 Norte y Avenida Gran Canal, en la colonia San Pedro El Chico. Durante la intervención, los agentes aseguraron aproximadamente tres kilogramos de presunta droga, dos teléfonos celulares, dos cangureras, dinero en efectivo y una camioneta.

Benoni Fernández Rosas, alias El Benoni, fue detenido por autoridades capitalinas durante un operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero/ C4 Jimenez

La SSC indicó que, tras las primeras indagatorias, se estableció que las tres personas presuntamente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia, dedicada principalmente a la venta de droga y extorsión en la zona norte de la ciudad. Además, no se descarta su posible relación con otros hechos delictivos registrados en la demarcación.

Ese mismo mes, también fue detenido un exservidor público de su administración, apodado El Topo, quien fue señalado por presuntos nexos con La Unión Tepito. En ninguno de estos casos, Cuevas ha sido acusada formalmente por las autoridades.

En el caso específico de Benoni Fernández Rosas, la dependencia capitalina confirmó que cuenta con al menos un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, relacionado con el delito de robo agravado. Asimismo, las autoridades investigan si los detenidos podrían estar vinculados con el homicidio de una persona ocurrido recientemente en la Gustavo A. Madero, sin que hasta ahora exista una imputación formal por ese hecho.

¿Por qué se relaciona a El Benoni con Sandra Cuevas?

Tras hacerse pública la detención, comenzaron a circular nuevamente fotografías y videos en los que El Benoni aparece junto a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc. Dicho material corresponde a una megarodada realizada el 31 de agosto del año pasado, evento que fue encabezado por la entonces funcionaria.

De acuerdo con información difundida en su momento, El Benoni habría sido uno de los organizadores del evento, el cual terminó envuelto en polémica luego de que un joven falleciera tras ser atropellado por una motocicleta. Pese a ello, Cuevas publicó posteriormente un mensaje en redes sociales en el que afirmó que el saldo había sido positivo y sin víctimas mortales.

El arresto ocurrió en la colonia San Pedro El Chico, en la alcaldía Gustavo A. Madero./ SSC

En uno de los videos difundidos en aquella fecha, se observa a Benoni Fernández portando ropa negra y una gorra, mientras posa junto a la exalcaldesa. Hasta ahora, no existe ninguna investigación judicial que vincule a Cuevas con los delitos que se imputan al detenido, ni forma parte de la carpeta abierta por su arresto.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a El Benoni junto a Sandra Cuevas/ FB:Sandra Cuevas

Este no es el primer episodio en el que Sandra Cuevas ha sido relacionada mediáticamente con personas señaladas por presuntos vínculos con la delincuencia. En septiembre de 2025, la propia exfuncionaria reconoció haber tenido una relación con Alejandro Gilmare, alias El Choko, identificado por autoridades como supuesto líder del grupo conocido como La Chokiza.

Ese mismo mes, también fue detenido un exservidor público de su administración, apodado El Topo, quien fue señalado por presuntos nexos con La Unión Tepito. En ninguno de estos casos, Cuevas ha sido acusada formalmente por las autoridades.

