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Venezuela hizo la hazaña y se mete en las Semifinales del Clásico Mundial tras derrotar a Japón
Se busca un nuevo campeón del mundo. Japón cayó en la etapa de Semifinales ante la Novena de Venezuela lo que significa que habrá un nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol, mismo que saldrá de las novenas de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela e Italia.
¿Cómo fue la victoria de Venezuela?
En uno de los duelos más atractivos y llenos de tradición beisbolera, la novena sudamericana logró hacerse del triunfo en un juego lleno de imparables para ambos lados. La escuadra del manager Omar López logró imponerse 8-5 ante los dirigidos por Hirokazu Ibata.
Desde el LoanDepot Park de Miami, el Clásico Mundial vivió historia pura, pues los chamos le propiciaron a Japón su primera eliminación en la instancia de Cuartos de Final por primera vez en este torneo.
Desde la primera entrada, el equipo amarillo no paró de soltar batazos y su rendimiento en la jaula de bateo se vio reflejado en el marcador momentos más adelante. Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres fueron los pioneros de las ocho veces que el equipo venezolano cruzó el plato.
Por su parte, Yoshinobu Yamamoto hizo una brillante actuación como pitcher abridor, mientras que el fenómeno Shohei Ohtani hizo lo propio en sus turnos al bat, desafortunadamente los esfuerzo de los jugadores de los Dodgers no fueron suficientes para meter de lleno a Japón en la pelea.
Los 4 Fantásticos en semifinales
Con el pase del equipo de Venezuela regresa la mayoría del orden natural del béisbol mundial, pues a excepción de la sorpresa del torneo, Italia, tres equipos referentes del juego de pelota estarán compitiendo por ser el número uno.
La Novena de Venezuela buscará ampliar el sueño y llegar hasta la gran final del Clásico, sin embargo, antes tendrán que vencer al equipo Azzurri, comandado por Vinnie Pasquantino, los cuales no planean irse de Estados Unidos sin robar la gloria máxima
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