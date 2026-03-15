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Futbol Internacional

¡Nada para nadie! Fulham de Raúl Jiménez empata sin goles ante Nottingham Forest

Raúl Jiménez vs Nottingham Forest | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:19 - 15 marzo 2026
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El mexicano fue titular, pero tuvo una discreta actuación en medio de una complicada semana a nivel personal

En un encuentro escaso de emociones y con el VAR como protagonista, el Fulhamd de Raúl Jiménez y el Nottingham Forest igualaron 0-0 en la cancha del City Ground. El resultado deja un sabor amargo para ambos: los londinenses se despiden prácticamente de sus aspiraciones europeas, mientras que el Forest queda al borde del abismo del descenso.

El duelo careció de ritmo desde el silbatazo inicial. Aunque el Nottingham Forest fue el equipo que más propuso, la falta de contundencia y las intervenciones del arquero Bernd Leno evitaron que se rompiera el cero.

Nottingham Forest vs Fulham | AP

La jugada más clara del encuentro llegó en la segunda mitad, al minuto 56, cuando Igor Jesus sacudió el poste con un potente disparo desde fuera del área que dejó estático a Leno. El travesaño fue el único aliado del Fulham en una tarde de constante asedio local.

A pesar del dominio del Forest, el Fulham creyó llevarse el botín completo cuando Dan Ndoye mandó el balón al fondo de las redes. Sin embargo, la celebración fue efímera; tras la revisión del VAR, se determinó que el atacante se encontraba en posición adelantada, anulando el tanto que habría cambiado el destino del encuentro.

DISCRETA ACTUACIÓN DE RAÚL JIMÉNEZ

El delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a la titularidad tras una semana complicada en lo personal debido al fallecimiento de su padre. Sin embargo, su impacto en el juego fue limitado y el atacante no contó con balones a modo y lució aislado del circuito ofensivo.

Al minuto 13, Jiménez encendió las alarmas tras un choque que requirió asistencia médica. Ante las recientes lesiones que han dejado fuera del Mundial a estrellas del Tri, hubo preocupación por el delantero mexicano. Afortunadamente solo se trató de un golpe y pudo continuar sin problemas.

Raúl Jiménez recibiendo atención médica | Grosby Group

Finalmente el 'Lobo de Tepeji' Abandonó el terreno de juego al minuto 62 para dar entrada a Rodrigo Muniz.

ASÍ QUEDA LA TABLA EN LA PREMIER LEAGUE

Con este empate, el Fulham se estanca en la onceava posición con 41 puntos, viendo ya de lejos los puestos de competición europea.

Por su parte, el Nottingham Forest se complica la vida. Se mantiene en la posición 17 con 29 unidades, salvándose de la zona de quema únicamente por la diferencia de goles. El cierre de temporada será una auténtica batalla por la supervivencia para los dirigidos por Nuno Espírito Santo.

NOTTINGHAM FOREST VS FULHAM | AP
NOTTINGHAM FOREST VS FULHAM | AP
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