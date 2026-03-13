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Futbol

Raúl Jiménez lanza emotiva despedida a su papá: “Te extrañaremos siempre”

Raúl Jiménez en festejo con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 17:05 - 13 marzo 2026
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El delantero de la Selección Mexicana dedicó un mensaje

Raúl Jiménez ha roto el silencio, tras el sensible fallecimiento de su señor padre don Raúl Jiménez Vega; el delantero de la Selección Mexicana dejó una emotiva despedida en redes sociales resaltando la calidad humana de su papá.

“Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá. Raúl Jiménez Vega”, comenzó escribiendo el atacante mexicano en sus historias de instagram tras la lamentable noticia. 

Asimismo agregó un texto final pidiendo el respeto ante difícil momento que embarga a la familia: “Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos difíciles”:

Revelaron el fallecimiento del padre de Raúl Jiménez | X

 ¿De qué murió su papá?

Raúl Jiménez Vega murió a los 62 años de edad en Tepeji del Río, Hidalgo. De acuerdo con información confirmada por su entorno cercano, el deceso ocurrió el miércoles 11 de marzo tras una prolongada batalla contra el cáncer de páncreas, enfermedad que enfrentaba desde aproximadamente un año.

El lamentable fallecimiento se produjo en su ciudad natal, Tepeji del Río, municipio del estado de Hidalgo que también vio nacer el sueño futbolístico del actual delantero mexicano. Fue en ese entorno donde comenzó la formación del jugador que posteriormente debutaría en el futbol profesional con el América y que más tarde daría el salto al balompié internacional.

El padre de Raúl Jiménez lo apoyó a lo largo de su carrera | CAPTURA

Un pilar en la carrera de Raúl Jiménez

Don Jiménez Vega fue una figura cercana y fundamental en la vida del delantero de la Selección Mexicana y del Fulham de la Premier League. A lo largo de la carrera del atacante, su padre se mantuvo presente en diferentes etapas del desarrollo profesional del jugador, desde sus primeros pasos en el futbol hasta su consolidación en el futbol europeo.

Durante los años de crecimiento deportivo de Raúl Jiménez, fue el pilar del canterano americanista, su padre fue identificado como uno de los principales impulsores de su trayectoria. Desde sus etapas juveniles y su ingreso a las fuerzas básicas del América, Jiménez Vega acompañó de cerca el desarrollo del delantero.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham | AP
Raúl Jiménez, delantero del Fulham | AP

Cabe mencionar, que el señor Jiménez Vega tenía la ilusión de ver a su hijo anotar en una Copa del Mundo y ante la antesala del Mundial 2026 Raúl Jimenez podría hacer realidad ese sueño en la próxima justa mundialista en lo que se ría un momento especial.

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