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¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro tras ganar la Tirreno-Adriático 2026 I X:@TeamEmiratesUAE
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:40 - 15 marzo 2026
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El mexicano se impuso con 40 segundo segundo de ventaja sobre sus perseguidores

El ciclista mexicano Isaac del Toro escribió una página histórica para el deporte nacional al conquistar la edición 2026 de la Tirreno‑Adriático, una de las carreras por etapas más prestigiosas del calendario internacional. Tras completar la séptima y última jornada con meta en San Benedetto del Tronto, el corredor del UAE Team Emirates XRG aseguró el título general después de una semana llena de intensidad y momentos decisivos.

La etapa final se definió en un sprint masivo que quedó en manos del italiano Jonathan Milan, quien cruzó la meta con un tiempo de 3:04:54. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el mexicano, que llegó al último día con una ventaja sólida y supo administrar su liderazgo dentro del pelotón para sellar la victoria más importante de su carrera hasta el momento.

Isaac de Toro con el UAE Team Emirates I X:@TeamEmiratesUAE

¿Cómo aseguró Isaac del Toro el título?

El triunfo del mexicano se construyó principalmente en la etapa de montaña previa, donde protagonizó una remontada espectacular que le permitió recuperar el liderato de la clasificación general. Gracias a ese rendimiento, el ciclista llegó a la jornada decisiva con margen suficiente para defender la primera posición sin asumir riesgos innecesarios.

Al finalizar la competencia, Del Toro registró un tiempo acumulado de 28:02:14, suficiente para mantenerse por delante del estadounidense Matteo Jorgenson y del italiano Giulio Pellizzari, quienes completaron el podio de la clasificación general a 40 y 42 segundos respectivamente.

Isaac del Toro en el podio durante el Tirreno-Adriático 2026 | AP

Una etapa final llena de tensión

Durante gran parte del recorrido final, el pelotón se mantuvo compacto mientras varios corredores intentaban romper la calma con ataques lejanos. Uno de los más activos fue el italiano Alessandro Covi, quien protagonizó una fuga en la parte media de la etapa, aunque su intento fue neutralizado antes de entrar al circuito urbano de Grottammare.

La tensión creció en los últimos kilómetros cuando el noruego Jonas Abrahamsen lanzó un ataque a falta de siete kilómetros para la meta. Poco después se produjo una caída dentro del pelotón que involucró a velocistas como Jasper Philipsen y Paul Magnier, situación que obligó a Del Toro a frenar momentáneamente para evitar verse afectado.

Isaac del Toro en el podio con el Maillot azul | AP

El desenlace llegó en los metros finales, cuando los trenes de los velocistas organizaron el sprint definitivo. Milan fue el más potente en la recta final y se llevó la victoria del día por delante de Sam Welsford y Laurenz Rex, quienes cruzaron la meta prácticamente con el mismo registro.

Más allá del resultado de la etapa, el gran protagonista fue Del Toro. El mexicano terminó fuera del top 10 en la jornada final, pero eso no impidió que celebrara la conquista de la general. Con este resultado, además de sumar su segundo título de una carrera por etapas del WorldTour, se convirtió en el primer mexicano en ganar la Tirreno-Adriático, superando lo conseguido décadas atrás por Raúl Alcalá, quien había sido segundo en 1992 y tercero en 1991. La victoria también representó la número 26 de su trayectoria profesional, confirmando su consolidación entre los grandes nombres del ciclismo mundial.

Tirreno-Adriático 2026 I AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

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