Isaac del Toro remonta en Etapa 5 de la Tirreno-Adriático y recupera el liderato

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a demostrar por qué es una de las grandes promesas del pelotón internacional al recuperar el liderato de la clasificación general en la Tirreno-Adriático 2026. Después de una exigente quinta etapa, el pedalista del UAE Team Emirates XRG firmó una actuación sólida que lo regresó a la cima de la competencia.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

La jornada comprendió un recorrido de 184 kilómetros entre Marotta-Mondolfo, un trazado con constantes cambios de ritmo y varios ascensos que pusieron a prueba la resistencia del pelotón. Desde los primeros kilómetros se formó una fuga que logró mantener una ventaja considerable, obligando a los favoritos de la clasificación general a controlar el ritmo desde el grupo perseguidor.

En medio de ese escenario, Del Toro se mantuvo bien colocado y protegido por el trabajo colectivo de su equipo. El mexicano supo administrar esfuerzos durante gran parte del recorrido, esperando el momento clave para responder a los ataques de sus principales rivales en la lucha por el liderato.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE

Un cierre explosivo que lo devolvió a la cima

La definición de la etapa llegó en el ascenso final rumbo al Santuario Beato Sante, donde el ritmo se volvió mucho más intenso. Fue ahí donde Del Toro tomó protagonismo al responder a varios ataques importantes, incluido el del ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los contendientes más peligrosos del pelotón.

Aunque la victoria del día fue para el danés Michael Valgren, quien logró mantener su escapada hasta la meta, el mexicano protagonizó un espectacular cierre que lo llevó a cruzar la línea en el segundo lugar, apenas 11 segundos después del ganador. En los últimos metros incluso sostuvo un intenso duelo con el estadounidense Matteo Jorgenson, ambos llegando prácticamente con el mismo tiempo.

Isaac del Toro y pelotón de ciclistas en el Tirreno-Adriático 2026 | AP

¿Cómo quedó la clasificación general tras la etapa 5?

Gracias a su desempeño en esta jornada, Isaac del Toro volvió a colocarse en lo más alto de la clasificación general con un tiempo acumulado de 20:10:40. El mexicano ahora cuenta con una ventaja de 23 segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari, mientras que Jorgenson aparece en la tercera posición a 34 segundos.

El resultado confirma el gran momento que vive el joven ciclista mexicano en el calendario internacional. Con varias etapas aún por disputarse en la Tirreno-Adriático, Del Toro se perfila como uno de los principales candidatos al título en esta prestigiosa competencia que tradicionalmente sirve como preparación rumbo al Giro de Italia.

Isaac del Toro en el podio con el Maillot azul | AP