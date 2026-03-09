Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Mas Deportes

Isaac del Toro cierra la Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026 como número 10 de la clasificación

Isaac del Toro en actividad en el Tirreno-Adriático 2026 l Grosby
Jorge Armando Hernández 17:58 - 09 marzo 2026
El ciclista mexicano Isaac del Toro cerró la Etapa 1 del certamen en un tiempo muy favorecedor

La Etapa 1 de la Tirreno-Adriático 2026 fue favorecedora para el mexicano Isaac del Toro quien logró un tiempo 12:44 en la contrarreloj para meterse en los primeros 10 lugares. El mexicano cerró la primera etapa de manera satisfactoria y continúa con un camino sólido para consolidar un gran logro.

Isaac del Toro clasificó en el lugar 10 en su primera prueba l X: @TeamEmiratesUAE

Lo más destacado de la jornada individual fue la prueba contrarreloj individual sobre 1.15 km de terreno llano, la salida se dió en Lido di Camaiore y comenzó con el liderato del ciclista italiano Filippo Ganna quien marcó tiempo de 12:08.

Transcurrió la primera hora de la competencia y el mexicano tomó la delantera a pesar de que su fuerte no es el terreno llano como el que se presentó en esta prueba, además de que no tenía una referencia clara de los registros de sus rivales.

Durante el UAE Emirates, el pedalista mexicano estuvo compitiendo con una presión diferente a la que está cargando en el Tirreno- Adriático 2026 ya que no tendrá que cubrir a alguno otro ciclista lo que le abre el panorama para poder completar todos sus circuitos con mucha mayor libertad.

Con este torneo se cumple el tercer año consecutivo en el cual Isaac del Toro participa en el Tirreno-Adriático. Hace un par de años terminó como cuarto lugar mientras cumplía su papel como escudero, en ese año Juan Ayuso terminó como segundo lugar. Al año siguiente en 2025, Ayuso se llevó el primer puesto y Del Toro terminó en el lugar 19.

Isaac del Toro inició su participación en el Tirreno-Adriático|AFP

Clasificación Etapa 1 Tirreno-Adriático 2026
Isaac del Toro puede seguir escalando posiciones I MEXSPORT

El italiano Filipo Ganna es líder del circuito y se envuelve con la maglia azzurra al término de la etapa inicial seguido por Thymen Arensman y Max Walscheid. Isaac del Toro se encuentra en el lugar 10 pero tiene posibilidad de subir.

