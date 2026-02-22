Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Isaac del Toro hace historia y gana el UAE Tour 2026

Isaac del Toro l TeamEmiratesUAE
Aldo Martínez 08:26 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ciclista mexicano terminó sin ningún problema el circuito emiratí

Isaac del Toro confirmó su gran inicio de temporada al conquistar el UAE Tour 2026, luego de completar sin contratiempos la séptima y última etapa disputada en territorio emiratí. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates defendió con solvencia la ventaja obtenida en la montaña y aseguró la clasificación general en su primer gran compromiso del año.

Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP
Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP

La jornada final transcurrió bajo control del pelotón, sin movimientos que pusieran en riesgo a los líderes de la general. Con ese escenario, Del Toro cruzó la meta con el maillot rojo intacto, sellando el resultado más relevante de su joven calendario 2026. La victoria de etapa fue para el italiano Jonathan Milan, quien firmó tres triunfos parciales durante la competencia.

El título comenzó a construirse desde los primeros días. El mexicano ganó la etapa inaugural, resistió en la contrarreloj y se mantuvo firme en los recorridos llanos antes de ejecutar su movimiento clave en la alta montaña. Esa combinación de regularidad y contundencia terminó por inclinar la balanza a su favor.

El ataque decisivo en Jebel Hafeet

El punto de quiebre del campeonato se presentó en el ascenso a Jebel Hafeet. Allí, Isaac del Toro descontó los 21 segundos que lo separaban del italiano Antonio Tiberi y lanzó un ataque sostenido a 2.6 kilómetros de la meta, suficiente para vestirse de líder y encaminar la clasificación general.

Esa ofensiva no solo le otorgó la victoria parcial en la etapa 6, también modificó definitivamente el desarrollo de la carrera. A partir de ese momento, el mexicano administró la ventaja con respaldo colectivo del UAE Team Emirates y una lectura táctica precisa en cada tramo restante.

Isaac del Toro inició actividad este 2026 con UAE-Team Emirates |AFP

Así quedó la clasificación:

  1. Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 21:10:30

  2. Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:20

  3. Luke Plapp | Team Jayco AlUla | +1:14

  4. Harold Tejada | XDS Astana Team | +1:25

  5. Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +1:34

  6. Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +1:44

  7. Derek Gee-West | Lidl – Trek | +1:47

  8. Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | +1:55

  9. Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +2:08

  10. Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | +2:25

Isaac del Toro enfrentará a Pogacar y Vingegaard en el Andorra Cycling Masters | MEXSPORT

¿Qué sigue para Isaac del Toro tras el UAE Tour?

Con este resultado, Del Toro alcanzó 24 triunfos profesionales y sumó tres en su primer evento del año: dos etapas y la clasificación general. Además del maillot rojo, aseguró la clasificación juvenil, consolidándose como el mejor corredor sub 25 de la prueba y reafirmando su proyección dentro del pelotón internacional.

En el calendario inmediato, el mexicano competirá el 7 de marzo en la Strade Bianche, donde compartirá filas con Tadej Pogacar. Posteriormente, del 9 al 15 de marzo disputará la Tirreno-Adriático, antes de encarar el 21 de marzo el primer monumento de la temporada, la Milano-Sanremo, citas que marcarán la siguiente fase de su campaña europea.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
12:09 Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
12:05 ¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
11:48 La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
11:34 Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
11:28 Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
11:11 Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía
11:09 Narcobloqueos y quema de vehículos en Jalisco: activan código rojo tras violencia ligada al CJNG
10:47 Matan a hombre que ingresa a residencia de Trump con una escopeta ¿Cómo se encuentra el presidente y su esposa?
10:43 Al Qadasiya vs Al-Ettifaq: ¿Dónde y cuándo ver a Julián Quiñones?
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Contra
22/02/2026
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
Futbol
22/02/2026
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
Contra
22/02/2026
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Empelotados
22/02/2026
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP
Futbol
22/02/2026
Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
Contra
22/02/2026
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco