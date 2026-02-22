Isaac del Toro hace historia y gana el UAE Tour 2026

Isaac del Toro confirmó su gran inicio de temporada al conquistar el UAE Tour 2026, luego de completar sin contratiempos la séptima y última etapa disputada en territorio emiratí. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates defendió con solvencia la ventaja obtenida en la montaña y aseguró la clasificación general en su primer gran compromiso del año.

Isaac Del Toro al momento de cruzar la línea de meta en la tercera etapa del UAE Tour | AFP

La jornada final transcurrió bajo control del pelotón, sin movimientos que pusieran en riesgo a los líderes de la general. Con ese escenario, Del Toro cruzó la meta con el maillot rojo intacto, sellando el resultado más relevante de su joven calendario 2026. La victoria de etapa fue para el italiano Jonathan Milan, quien firmó tres triunfos parciales durante la competencia.

El título comenzó a construirse desde los primeros días. El mexicano ganó la etapa inaugural, resistió en la contrarreloj y se mantuvo firme en los recorridos llanos antes de ejecutar su movimiento clave en la alta montaña. Esa combinación de regularidad y contundencia terminó por inclinar la balanza a su favor.

El ataque decisivo en Jebel Hafeet

El punto de quiebre del campeonato se presentó en el ascenso a Jebel Hafeet. Allí, Isaac del Toro descontó los 21 segundos que lo separaban del italiano Antonio Tiberi y lanzó un ataque sostenido a 2.6 kilómetros de la meta, suficiente para vestirse de líder y encaminar la clasificación general.

Esa ofensiva no solo le otorgó la victoria parcial en la etapa 6, también modificó definitivamente el desarrollo de la carrera. A partir de ese momento, el mexicano administró la ventaja con respaldo colectivo del UAE Team Emirates y una lectura táctica precisa en cada tramo restante.

Isaac del Toro inició actividad este 2026 con UAE-Team Emirates |AFP

Así quedó la clasificación:

Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 21:10:30 Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:20 Luke Plapp | Team Jayco AlUla | +1:14 Harold Tejada | XDS Astana Team | +1:25 Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +1:34 Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +1:44 Derek Gee-West | Lidl – Trek | +1:47 Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | +1:55 Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +2:08 Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | +2:25

Isaac del Toro enfrentará a Pogacar y Vingegaard en el Andorra Cycling Masters | MEXSPORT

¿Qué sigue para Isaac del Toro tras el UAE Tour?

Con este resultado, Del Toro alcanzó 24 triunfos profesionales y sumó tres en su primer evento del año: dos etapas y la clasificación general. Además del maillot rojo, aseguró la clasificación juvenil, consolidándose como el mejor corredor sub 25 de la prueba y reafirmando su proyección dentro del pelotón internacional.