Con Johan Vásquez como titular, Genoa golea a Torino y se aleja del descenso en la Serie A
En casa y con un hombre más, Genoa de Johan Vásquez sumó tres puntos vitales este fin de semana en la Jornada 26 de la Serie A. Los dirigidos por Daniele de Rossi aprovecharon la expulsión de Emirhan Ílkan antes del descanso golearon 3-0 a Torino.
Incluso antes de la expulsión el conjunto genovés ya había mostrado superioridad suficiente para tomar una ventaja de dos goles y ya en el segundo tiempo capitalizó el triunfo. Con ello, ahora está a seis puntos de zona de descenso, aunque todavía faltan varias jornadas por disputar.
Así fue la victoria de Genoa
Brooke Norton-Cuffy abrió el marcador a los 22 minutos y marcó apenas su segundo tanto de la Temporada 2025-26. Con ello, encaminó a su equipo hacia el triunfo, que valió tres puntos vitales para las aspiraciones de Genoa en la campaña.
A cinco minutos del final, Caleb Ekuban apareció para poner la ventaja de 2-0. Un mal rechace de Alberto Paleari quedó en el límite del área chica y el atacante ghanés remató de volea ante la portería desprotegida, lo que le dio calma a Genoa.
Ya para la segunda mitad, con un hombre más por la expulsión de Ílkhan, los locales controlaron el partido y fue en los minutos finales que llegó el de la goleada. Junior Messias se encargó de sentenciar el 3-0 al 83' y con ello los genoveses se reencontraron con el triunfo después de tres juegos sin triunfo.
¿Cuándo juega nuevamente Genoa?
Este triunfo será un impulso anímico importante para los Rossoblù, que en sus dos próximos compromisos enfrentarán a rivales complicados. El próximo sábado 28 de febrero a las 13:45 horas (tiempo del centro de México), los genoveses visitarán a Inter de Milan, actual líder del campeonato. Mientras que el domingo 8 de marzo a las 8:00 recibirán a AS Roma.
En cuanto a Torino, el próximo domingo 1° de marzo a las 11:00 horas regresará a Turín, donde buscará reencontrar el rumbo frente a la Lazio. Mientras que en la Jornada 28 tendrá un desafío muy grande como visitante ante Napoli el domingo 8 de marzo a las 8:00 horas.
