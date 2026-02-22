Kompany critica duramente a Mourinho por sus comentarios sobre el incidente racista a Vinícius

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, arremetió este viernes contra las declaraciones y la actitud de José Mourinho, entrenador del Benfica, tras el altercado entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante el partido de Champions League.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

SEÑALAMIENTOS A MOURINHO

El incidente, que tuvo lugar en el encuentro de media semana entre el Benfica y el Real Madrid, generó una fuerte reacción del estratega belga, quien no dudó en expresar su desacuerdo con la postura del técnico portugués.

"Para mí, lo que pasó después es incluso peor. Atacó el carácter de Vinícius para desacreditar su denuncia. Eso es algo que no debemos aceptar", afirmó Kompany en la rueda de prensa del equipo bávaro, aludiendo a cómo Mourinho justificó la situación.

Kompany también cuestionó el argumento de Mourinho sobre la historia del Benfica y su ídolo Eusébio.

"¿Menciona a Eusébio y dice que el Benfica no puede ser racista porque él es el jugador más grande de su historia? ¿Tiene idea de lo que los jugadores negros tenían que soportar en Europa en los años 60? ¿Estuvo al lado de Eusébio en sus partidos como visitante?", inquirió el belga.

Vincent Kompany renueva como DT | AP

El entrenador del Bayern explicó que, basándose en la experiencia de su propio padre, los futbolistas negros de aquella época no tenían la oportunidad de denunciar actos de racismo como lo ha hecho Vinícius. Su única opción, según Kompany, era demostrar su superioridad en el campo para ganarse un mínimo de respeto.

Sobre el momento exacto del incidente, Kompany defendió la reacción del jugador brasileño: "Cuando observas la acción y cómo reaccionó Vini, te das cuenta de que no puede ser fingido. Se nota que fue una reacción puramente emocional".

KOMPANY PIDE SANCIÓN EJEMPLAR

Finalmente, el técnico belga reflexionó sobre cómo deberían manejarse estas situaciones, abogando por el arrepentimiento y la disculpa como factores clave.

"En mi mundo ideal, en un caso así, quien comete un error podría disculparse y eso debería tener un efecto en la sanción. La sanción puede variar, pero que el responsable admita su equivocación y pida perdón es algo que debería influir en la decisión final", concluyó Kompany.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.