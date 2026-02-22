Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Xolos y Mazatlán empatan en la frontera en partido sin muchas emociones

Xolos de Tijuana l IMAGO7
Jorge Armando Hernández 01:54 - 22 febrero 2026
La jornada sabatina cerró con un duelo en horario atípico; los agonizantes Cañoneros rescataron un punto

Liga MX, no lo entenderías. En un duelo que comenzó a altas hora de la noche, Tijuana no pudo ante el agonizante Mazatlán, que de la mano de Sergio Bueno rescató un punto en la frontera.

Estadio Caliente | IMAGO7

Mazatlán salió con un plan: simplemente sobrevivir al encuentro, ya que al momento es un equipo que no tiene nada que perder.

Sin embargo, el primer gol del partido llegó por parte Kevin Castañeda al minuto 9: pase retrasado por parte Árciga que le quedó al delantero de Xolos, disparó y movió las redes sinaolenses.

Kevin Castañeda fue el mejor para los Xolos | Imago7

En el transcurso del partido hubo intentos por parte de los Cañoneros para empatar el encuentro a pesar de que Xolos se tiró por momentos atrás sin dejar pasar nada.

Alan Vega mandó un centro al área chica que fue rematado por Mourad, sin embargo, el travesaño dijo que no tras un disparo que puso a más de uno a temblar.

Loco Abreu en la casa de los Xolos l Imago7

El partido se fue al descanso 1-0 ventaja para Tijuana, pero poco después de iniciado el segundo tiempo entró Josué Ovalle, quien puso el empate al minuto 60.

Xolos no logra ganar en casa

Xolos de Tijuana no ha logrado ganar como local en este torneo. El conjunto del Loco Abreu no tiene aún posibilidades pelear por la Liguilla, pero las dudas surgieron luego de que le costó trabajo ante un equipo que ya está por desparecer.

