Box

Ryan García se impone a Mario Barrios y se corona Campeón de peso Wélter

Ryan García celebra su Campeonato Wélter | AP
Axel Fernández
Axel Fernández 00:23 - 22 febrero 2026
El polémico mexicoamericano levantó el título tras irse a las tarjetas de los jueces

Después de la tormenta viene la gloria. El polémico boxeador mexicoamericano Ryan García logró una contundente victoria por decisión unánime sobre Mario Barrios para conquistar el Campeonato Mundial Wélter del CMB.

Ryan García ante Mario Barrios | AP

Decisión unánime: así fueron las tarjetas

Las tarjetas de los jueces marcaron 119-108, 120-107 y 118-109, lo que permitió a García finalmente alzarse con un título mundial tras tres intentos fallidos.

Este sábado por la noche en Las Vegas, Ryan (25-2, 20 KO's) ofreció quizás la actuación más completa de su carrera hasta la fecha. El californiano no perdió ni un solo asalto en el combate, manteniendo el control absoluto tras un inicio fulgurante en el que derribó a Barrios (29-3-2, 18 KO's) en el primer asalto.

García conecta a Barrios | AP

Una noche llena de furia

A partir de ese momento, todo estuvo en manos de García. Barrios, de 30 años, nunca logró meterse en la pelea ni encontrar la forma de hacerla competitiva.

La enorme ventaja de velocidad y potencia de García, de 27 años, resultó ser un obstáculo insuperable para El Azteca.

"Quería mostrar todo mi arsenal. Creo que fue una clase magistral, pero sinceramente, debería haber conseguido el nocaut. Tengo que evaluarme en eso. Lo lastimé muchas veces, pero me lesioné la mano derecha. Gente, no fue solo mi gancho de izquierda. Vi que mi mano derecha también funcionó esta noche", comentó García tras la reyerta.

Fue una gran pelea. Mario es un boxeador duro. Lo respeto, es mexicoamericano como yo y dimos un gran espectáculo
La concentración del Azteca | AP

Hay Campeón para rato

Eufórico tras coronarse como monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan ahondó en su desempeño en Las Vegas, resaltando su madurez y precisión sobre el cuadrilátero.

"Mostré mi bagaje amateur. Sé boxear. Puedo moverme, puedo tomarme mi tiempo. No siempre tengo que buscar el nocaut. No quise precipitarme porque Mario lanzaba contragolpes muy rápidos y podía atraparme entre golpes. Tenía que ser muy selectivo con mis oportunidades. No quería recibir un golpe fuerte, así que tuve que actuar con paciencia", detalló el mexicoamericano.

Me sorprende que Barrios aguantara los 12 asaltos. Le conecté algunos golpes geniales, lo lastimé varias veces. Pero como les dije, es muy duro. Eso es todo lo que puedo decir
