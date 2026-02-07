Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Box

Canelo Álvarez rompe el silencio tras caer ante Crawford: “Mi cuerpo no respondió”

Canelo Álvarez siendo golpeado por Crawford | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:09 - 07 febrero 2026
El pugilista mexicano atribuyó su derrota a los problemas físicos

La derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez frente a Terence Crawford sigue dando de qué hablar, pero esta vez es el propio pugilista tapatío es quién ha salido a hablar de sobre la tercera derrota en su carrera.

Saúl Álvarez pierde ante Crawford | AP

En una reveladora entrevista para el podcast de Mr. Verzace, el campeón mexicano confesó que su rendimiento se vio mermado por problemas físicos que no pudo controlar durante la contienda.

A diferencia de otras ocasiones donde la estrategia o el poder del rival suelen ser los protagonistas del análisis, Álvarez fue tajante al señalar que su preparación no fue la adecuada para las exigencias de ese combate en particular. El tapatío atribuyó su falta de explosividad a una desconexión entre su mente y su físico.

“Mi cuerpo no respondió como yo quería. Necesitaba estar más rápido, no pude recuperar el peso que buscaba y sentía las piernas cansadas”, admitió Álvarez.
Saul Canelo Álvarez previo a combate| MEXSPORT

CANELO ÁLVAREZ QUERÍA REVANCHA

Uno de los puntos que más generaba expectativa entre la afición era la posibilidad de un segundo capítulo entre ambos gladiadores. Sin embargo, Canelo confirmó que ese tren ya pasó, no por falta de interés de su parte, sino por la decisión del estadounidense de colgar los guantes.

“Siempre le di crédito, pero pensé que debíamos pelear otra vez. Creía que habría revancha, pero decidió retirarse y hay que aceptarlo”, señaló el mexicano con resignación.
Terence Crawford y Canelo Álvarez | AP

¿EL PRINCIPIO DEL FIN?

La noticia que más ha sacudido al mundo del boxeo es la ausencia de Canelo en su tradicional fecha de mayo. El boxeador reconoció que los años de exigencia máxima le han pasado factura, obligándolo a hacer una pausa necesaria para replantear su futuro y cuidar su integridad física.

“Nunca me preocupé por mi cuerpo, siempre era una pelea más. Hoy es el momento de parar y cuidarlo”, sentenció.

Aunque el tapatío apunta a un regreso para el mes de septiembre, estas declaraciones han "encendido las alarmas" marcando lo que muchos consideran el inicio del cierre de una de las carreras más exitosas en la historia del deporte mexicano.

Canelo Álvarez con puño en alto y bandera de México| AP
