Box

Anthony Joshua reaparece después del accidente que tuvo en Nigeria

Joshua reapareció tras el accidente que sufrió en Nigeria | AP
Marcos Olvera García 11:53 - 30 enero 2026
El boxeador dio sus primeras impresiones después del aparatoso accidente que sufrió en diciembre, donde fallecieron dos de sus amigos

Anthony Joshua, excampeón de peso pesado, habló públicamente por primera vez desde el accidente que tuvo en Nigeria donde, desafortunadamente, dos de sus amigos perdieron la vida.

Joshua reapareció en un video que publicó en su canal de YouTube, donde contó su versión de los hechos, habló sobre sus amigos y explicó algunas cosas sobre el accidente.

"La última vez que hablé con ustedes fue en Miami. Teníamos tantos planes para terminar el 2025, y estábamos en una misión.

Volvimos a casa, fuimos a ver a nuestras familias y todo se puso patas arriba. Dios es el mejor planificador. Podemos planificar lo mejor que podamos, pero fue una circunstancia tan imprevista que estaba fuera del control de todos", comentó Joshua.

Joshua, notablemente emocionado mientras grababa el video, contuvo las lágrimas en su discurso que, de acuerdo a la descripción del video, le tomó varios intentos grabar.

Aunque el excampeón pesado estaba visiblemente emocionado, Anthony Joshua aseguró que no iba a mostrar sus emociones durante el video, comentando que él sabe lo que siente y cuál es su deber.

"Es una pena. Es una pena... Así que, ahí está ese lado de las cosas. ¿Qué puedo decir? Algún día me llegará mi hora, y no tengo miedo... Para nada.

De hecho, me consuela saber que tengo dos hermanos al otro lado. He perdido a personas antes, pero no creo haber perdido a personas así... Mi mano izquierda y mi mano derecha, ¿saben?", continúo Joshua durante su video

