Futbol

¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026

Toluca confirmó un nuevo fichaje para el Clausura 2026 | IMAGO 7
Toluca confirmó un nuevo fichaje para el Clausura 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:56 - 29 enero 2026
El equipo escarlata sigue reforzando su plantilla con miras a pelear por el título en el campeonato nacional

Las piezas se siguen moviendo y los equipos del futbol mexicano no han cerrado filas todavía. Con poco más de una semana para que termine el periodo de fichajes del Clausura 2026, varios clubes siguen haciendo movimientos, tanto en la rama varonil como en la femenil.

En el caso de la Liga MX Femenil, se sigue consolidando como un destino para figuras europeas que desean continuar con su carrera en un nivel todavía competitivo. En ese contexto, Toluca confirmó la llega de Sofia Jakobsson, delantera sueca con una larga trayectoria que incluye equipos como Real Madrid y Bayern Munich,

Toluca confirmó la llegada de un nuevo fichaje para este torneo | X: @TolucaFemenil
Toluca confirmó la llegada de un nuevo fichaje para este torneo | X: @TolucaFemenil

¿Quién es Sofia Jakobsson, la nueva delantera de Toluca?

Con apenas 17 años, Sofia comenzó su carrera en el futbol profesional en su natal Suecia, con Östers IF, al cual llegó procedente de Hägglunds IoFK. Tras eso, pasó por Umea y Vännäs antes de encontrar una oportunidad en el futbol ruso con Rossijanka en 2011.

Jakobsson será la nueva delantera de Toluca | X: @TolucaFemenil
Jakobsson será la nueva delantera de Toluca | X: @TolucaFemenil

Fue en 2013 que tuvo su primera oportunidad con un equipo de mayor renombre, cuando fichó con Chelsea, aunque solo disputó 14 partidos con siete goles y se marchó a Alemania con el BV Cloppenburg. En 2014 llegó a Montpellier, equipo con el cual tuvo su mejor etapa.

A lo largo de cinco temporadas, disputó 114 partidos en todas las competencias con 62 goles, pero en 2019 llegó con CD Tacon a España, con lo que fue parte de la primera plantilla en la historia de Real Madrid, que adoptó esa denominación un año después.

Sofia Jakobsson durante su presentación como jugadora de Toluca para el Clausura 2026 | X: @TolucaFemenil
Sofia Jakobsson durante su presentación como jugadora de Toluca para el Clausura 2026 | X: @TolucaFemenil

Con el conjunto merengue, Jakobsson se unió a su compatriota Kosovare Asllani, que brilló con 17 goles en 30 partidos, tuvo una producción baja con solo ocho anotaciones en 34 compromisos. En 2021 llegó a Bayern Munich, con el cual no tuvo mucha actividad.

Dejó a las bávaras a mitad de temporada a San Diego Wave en la National Women's Super League y aunque en 2024 regresó a Europa para jugar con London City Lionesses, ahora probará suerte con Toluca en la Liga MX Femenil. Se suma a las francesas Amandine Henry, Faustine Robert y Eugénie Le Sommer como figuras europeas en el cuadro escarlata.

Toluca busca un histórico Clausura 2026

De la mano del francés Patrice Lair, Toluca quedó por primera vez en el Top 4 de la clasificación en el pasado Apertura 2025. Sin embargo, en Cuartos de Final quedó eliminado 4-2 en el global ante Chivas, que aprovechó su experiencia en Fiesta Grande y dejó fuera a uno de los equipos más fuertes de Fase Regular.

Para este semestre, el equipo mexiquense tratará de mejorar su resultado y por ahora se mantiene entre los equipos que pelean en la parte alta. Aunque ya concedieron una derrota -ante Tigres en la Jornada 4-, son uno de los equipos a vencer y que muy probablemente se meterá entre los mejores ocho.

