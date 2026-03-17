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Futbol

Cruz Azul vs Monterrey: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de Liga de Campeones de la CONCACAF?

Cruz Azul enfrenta la Vuelta de los Octavos de la Final de la Concachampions, contra Monterrey.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:40 - 16 marzo 2026
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Cruz Azul recibe a Monterrey en la Vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF con una ventaja de 3:2 obtenida en el partido de Ida

Cruz Azul y Monterrey se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF el 18 de marzo de 2026. El encuentro está programado para jugarse en el Estadio Cuahutehmoc. Este duelo representa la Vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos mexicanos, quienes buscan avanzar en el torneo continental más importante de la región.

Cruz Azul venció a Rayados en la Ida de Octavos de Final | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos al juego de Vuelta de Octavos?

Cruz Azul llega a este encuentro en un excelente momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. La Máquina empató 2-2 contra Pumas en la Liga MX, pero previamente venció al propio Monterrey por 3-2 en el partido de Ida de esta misma competición. Los celestes también derrotaron al Atlético de San Luis por 3-0, a Santos Laguna por 2-1 y nuevamente a Monterrey por 0-2 en la Liga MX.

Por su parte, Rayados atraviesa un momento complicado con tres derrotas, un empate y solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los Rayados empataron 2-2 contra FC Juárez, perdieron 2-3 ante Cruz Azul en la Ida, cayeron 1-0 frente a Tigresen el Clásico Regio, vencieron 4-0 a Querétaro y fueron derrotados 0-2 por La Máquina una vez más.

Monterrey vs Cruz Azul l IMAGO7

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Cruz Azul, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, con un empate. En su encuentro más reciente, Cruz Azul venció a Monterrey por 3-2 el 11 de marzo de 2026 en el partido de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Anteriormente, la Máquina también se impuso por 0-2 el 1 de marzo de 2026 y por 2-0 el 26 de octubre de 2025, ambos en la Liga MX. El 9 de marzo de 2025 empataron 1-1, mientras que el 14 de julio de 2024, Cruz Azul goleó a Monterrey por 0-4. Esta superioridad reciente de Cruz Azul sobre Monterrey podría ser un factor psicológico importante para el partido de vuelta.

¿Dónde ver el juego de Vuelta?

  • Fecha: Martes 17 de marzo

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc

  • Horario: 9:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox+, Fox One

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