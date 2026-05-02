Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años de operaciones ¿Cuáles fueron los motivos?

Spirit Airlines, una de las aerolíneas más conocidas por su modelo de ultra bajo costo y su estilo irreverente, anunció el cese definitivo de sus operaciones tras 34 años en el mercado, poniendo fin a una etapa que marcó la industria aérea con tarifas accesibles y campañas publicitarias provocadoras.

La compañía, reconocida por sus aviones de color amarillo brillante y por ofrecer vuelos económicos a millones de viajeros, informó que había “iniciado una reducción ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato”, lo que se traduce en la cancelación total de sus vuelos y el cierre de su servicio al cliente.

“Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos atender a nuestros clientes durante muchos años más”, apuntó la firma en su comunicado.

Se puso fin a una etapa que marcó la industria aérea con tarifas accesibles en Estados Unidos / Especial

Cancelaciones, reembolsos y caos para los pasajeros

Tras el anuncio, la aerolínea confirmó que todos sus vuelos quedaron cancelados, dejando a miles de pasajeros sin alternativas inmediatas. Aunque se indicó que los clientes podrán solicitar reembolsos, la empresa aclaró que no brindará apoyo para reubicar vuelos en otras aerolíneas, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios.

Ante esta situación, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que los viajeros afectados podrían acceder a precios especiales en otras compañías por tiempo limitado, además de recibir orientación a través de sus tarjetas de crédito o seguros de viaje.

Mientras tanto, otras aerolíneas comenzaron a coordinar esfuerzos para apoyar a pilotos y sobrecargos, facilitando su regreso a sus ciudades de origen tras el cierre repentino de la empresa.

Todos los vuelos han sido cancelados y la gente podrá pedir sus reembolsos / Redes Sociales

Una crisis que venía desde hace años

El cierre de Spirit Airlines no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una crisis financiera que se arrastraba desde hace varios años, agravada por factores como la pandemia de COVID-19, el aumento en los costos operativos y una deuda creciente.

Desde 2020, la aerolínea acumuló pérdidas superiores a los 2 mil 500 millones de dólares, situación que la llevó a solicitar protección por bancarrota en noviembre de 2024. Sin embargo, la recuperación nunca llegó y en agosto de 2025 volvió a declararse en quiebra, reportando una deuda de 8 mil 100 millones de dólares frente a activos por 8 mil 600 millones.

A esto se sumó el incremento en el precio del combustible para aviones, impulsado por conflictos internacionales como la guerra con Irán, lo que terminó por complicar aún más la viabilidad de la empresa.

Otras aerolíneas comenzaron a coordinar esfuerzos para apoyar a pilotos y sobrecargos despedidos / Especial

Intentos fallidos de rescate

En medio de la crisis, el gobierno del presidente Donald Trump llegó a considerar un rescate financiero para evitar la desaparición de la aerolínea, sin embargo, no se logró concretar ningún acuerdo.

Incluso se planteó una posible adquisición con fondos públicos, pero la propuesta final no prosperó, dejando a la compañía sin alternativas para mantenerse operando.

La situación generó preocupación entre sindicatos y trabajadores, quienes advertían que el cierre impactaría directamente en miles de empleos y en la competencia dentro del sector aéreo.

Desde la pandemia, la empresa comenzó a vivir una crisis y con el aumento de los combustibles ya no se pudo sostener / Especial

Miles de empleos en riesgo y menos opciones para viajar

El cierre de Spirit Airlines pone en riesgo alrededor de 17 mil empleos, afectando a pilotos, sobrecargos, personal de tierra y otros trabajadores vinculados a la operación diaria de la empresa.

Además, la desaparición de esta aerolínea de bajo costo podría impactar directamente en los precios de los vuelos, especialmente para viajeros con presupuestos limitados, quienes eran los principales beneficiados de sus tarifas económicas.

Destinos clave como Las Vegas, Fort Lauderdale y Orlando podrían resentir la ausencia de Spirit, que transportaba a millones de pasajeros cada año.

El fin de una era en la aviación

Durante más de tres décadas, Spirit Airlines se posicionó como una alternativa accesible para viajar dentro de Estados Unidos, desafiando a las grandes aerolíneas con su modelo de negocio enfocado en precios bajos.