Así se elabora el Álbum Panini del Mundial 2026

La fiebre mundialista empieza a crecer en todo el mundo y uno de los atractivos más grandes entre los aficionados es el famoso Álbum Panini que recaba la recolección para terminar con una colección de las estampas de los jugadores de todas las selecciones participantes.

Recientemente, se ha revelado a través de un video de Alan por el mundo, en su canal de Youtube, reveló cómo es la producción de las estampas, destacando las máquinas y el proceso con la que se ejecuta para generar un sin número de figuras.

Álbum del Mundial 2026 l X:PaniniSportMx

¿Cómo es el proceso de elaboración?

Alan por el mundo empieza resaltando: "Este es el primer paso del corte que pasan de estos enormes folios o de estas plantillas, una oportunidad fabulosa y única poder estar en el corazón de Panini. O sea, hay distintos equipos, no es como que imprimen por equipos, sino que los imprimen de forma aleatoria distintos equipos para que eso ayude a la hora de cortar a que ya estén un poco más revueltos y al sistema. Una maravilla"

“Esto solo pasa en Estados Unidos, que hay una versión diferente. Tienes la colección normal y luego tienes estos stickers especiales, que tienen, al ser más raros, al imprimir menos, tienen más valor. El azul, el rosa, el verde”, detalla.

México en el álbum del Mundial | X: @PaniniSportMx

Se resalta la mezcla: “Estas no son mezcladas, son todas iguales. Todas estas son iguales, pero estas son diferentes a estas, estas son diferentes a estas. Esta máquina lo que hace es revolverlas. Ahí ya quedan todas revueltas. Revuelto, algoritmo perfecto, revolución perfecta.”

“Ahora, sí existe la posibilidad de que les salgan dos jugadores del mismo equipo, pero nunca les va a salir el mismo jugador dos veces. Ahí les doy un dato muy interesante. Este año, a diferencia de otros mundiales o de otros álbumes Panini, el sobre tiene siete estampas, porque hay más jugadores, hay más equipos”, catapulta.

La preventa comenzó este 1 de abril en la página de Panini / Redes Sociales

¿Cuánto cuesta el Álbum de pasta dura?

La empresa Panini, encargada de la distribución oficial, ha apostado por diversificar su oferta con versiones que van más allá del álbum tradicional. Entre ellas destaca una edición de pasta dura, diseñada para coleccionistas en un precio de 3 mil pesos.