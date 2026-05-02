¡Acaricia el título! Barcelona vence a Osasuna y tiene el campeonato de LaLiga en la bolsa

En un partido vibrante que se resolvió en el tramo final, Barcelona derrotó 1-2 al Osasuna. Si el Real Madrid tropieza ante el Espanyol, los culés serán campeones matemáticos.

El FC Barcelona cumplió con su parte en una de las aduanas más complicadas de España. Tras una primera mitad cerrada y sin goles, la entrada de revulsivos y la contundencia de sus estrellas permitieron que los dirigidos por Hansi Flick se llevaran tres puntos de oro de Pamplona.

Osasuna vs Barcelona | AP

VICTORIA QUE SABE A TÍTULO

Después de un primer tiempo donde Osasuna llegó a estrellar un balón en el poste por obra de Ante Budimir, el Barcelona logró romper el cerrojo en el minuto 79. Robert Lewandowski conectó un certero cabezazo tras un centro preciso de Marcus Rashford para poner el 0-1.

Apenas siete minutos después, Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo, definió con la pierna derecha para poner el 0-2 que parecía sentenciar el encuentro. Sin embargo, Osasuna vendió cara la derrota; al minuto 88, Raúl García recortó distancias con un cabezazo, lo que provocó un cierre de partido agónico con 8 minutos de tiempo añadido donde los locales buscaron el empate sin éxito.

Osasuna vs Barcelona | AP

TODO DEPENDE DEL MADRID

Con este resultado, el Barcelona pone toda la presión sobre el Real Madrid. Las matemáticas son claras para el desenlace de la temporada:

Si el Real Madrid pierde ante el Espanyol: El Barcelona se proclamará campeón de Liga de forma automática esta misma jornada. En este escenario, el Real Madrid tendría que hacerle el pasillo de honor al Barça en el Clásico de la próxima semana.

Si el Real Madrid puntúa: La lucha se traslada directamente al enfrentamiento directo. El Barcelona tendría la oportunidad de coronarse en su propio estadio y frente a su eterno rival el próximo fin de semana.