¡Tensión en Estambul! Edson Álvarez encara a la afición del Fenerbahçe a pesar de la victoria

El Fenerbahçe sigue imparable en su lucha por la cima de la Superliga turca tras vencer 3-1 al Istanbul Basaksehir. Sin embargo, la nota del día no solo fue el contundente triunfo local, sino el amargo episodio que protagonizó el mexicano Edson Álvarez al finalizar el encuentro, convirtiéndose en el blanco de la hostilidad de la afición en el Estadio Şükrü Saracoğlu.

El encuentro fue un monólogo de Anderson Talisca. El brasileño salió en una noche inspirada y se despachó con un triplete que desmoronó cualquier planteamiento defensivo del Basaksehir. Con estos tres puntos, el Fenerbahçe se consolida como el sublíder de la competencia.

Pese a la fiesta que se vivía por la victoria y la exhibición de su delantero, un sector importante de la afición del Fenerbahçe decidió enfocar sus reclamos en Edson Álvarez. Al silbatazo final, mientras el "Machín" se retiraba del campo, una lluvia de silbidos y abucheos cayó sobre él.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe l RRSS

¿Por qué la afición no estaba contenta?

El ambiente ya estaba caldeado debido a la intensidad con la que se disputó cada balón en el mediocampo, zona donde el "Machín" suele imponer condiciones físicas. Los reportes desde Turquía indican que el roce constante con los jugadores del Fenerbahçe durante los 90 minutos fue lo que detonó la molestia de la grada, que buscó desestabilizar al mexicano hasta el último segundo.

Fenerbahce logró la victoria con Edson en el campo | X: @Fenerbahce

Fiel a su carácter temperamental, el seleccionado mexicano no se quedó de brazos cruzados. Antes de ingresar al túnel de vestuarios, Edson se giró hacia las tribunas para encarar a los seguidores locales, realizando gestos desafiantes que encendieron aún más los ánimos de la hinchada.

El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde la prensa turca ha cuestionado la actitud del mediocampista ante la provocación.

Maç sonu Fenerbahçe taraftarı Edson Alvarez’i ıslıkladı.



Edson Alvarez ise dönüp tribünlere hareket yaptı. pic.twitter.com/TaSlCeB5Le — sporON (@sporontv) May 2, 2026

A través de redes sociales, han comenzado a circular videos del momento exacto en el que Álvarez encara a los sectores más radicales del estadio. Aunque este tipo de reacciones suelen acarrear sanciones de oficio en la liga turca, hasta el momento el club no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles medidas disciplinarias.