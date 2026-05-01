¡El capitán está de regreso! Edson Álvarez volvió a los entrenamientos de Fenerbahce

A tiempo para la Copa del Mundo. Tras haber pasado los últimos tres meses recuperándose de una lesión en el tobillo, el capitán de México y jugador del Fenerbahce, Edson Álvarez, apunta a regresar para la recta final de la temporada.

La lesión de Edson

Edson Álvarez, se ha sometido este martes 17 de febrero a una cirugía en el tobillo izquierdo por una lesión que venía arrastrando desde hace varios meses previos. Tras la cirugía se esperaba que el mexicano estuviera fuera alrededor de 4 a 8 semanas, sin embargo, su regreso se ha ido alargando.

Desde su operación, el futbolista azteca se ha perdido 17 partidos con el Fenerbahce en todas las competencias. Además, también estuvo ausente para los dos juegos de la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe l RRSS

Apunta a regresar

Ahora, a casi tres meses de su cirugía, el volante mexicano apunta a volver a disputar un partido. Este jueves, Edson compartió una imagen en redes sociales en las que presumió su regreso a los entrenamientos, con lo que se espera que vuelva a jugar un partido oficial los próximos 15 días.

Edson compartió una imagen en sus historias de Instagram, en la que aparece en la práctica junto a sus compañeros, Archie Brown y Jhon Durán. En dicha fotografía escribió, “De vuelta con los chicos”, ilusionando a sus fanáticos con verlo de vuelta en las canchas.

Edson Álvarez volvió a los entrenamientos del Fenerbahce | CAPTURA

¿Cuándo volvería a jugar?

El regreso de Edson Álvarez podría darse tan pronto como el sábado 2 de mayo pues, el Fenerbahce se medirá ante İstanbul Basaksehir en la Liga Turca buscando mantener la presión sobre Galatasaray en la lucha por el liderato.

En caso de no jugar este fin de semana, el futbolista mexicano podría volver el 9 de mayo en la visita de su equipo al Konyaspor. Con esto Edson podría jugar al menos dos partidos previo al final de temporada pues el Fenerbahce cerrará la temporada midiéndose al Eyüpspor.

Con estos juegos, el capitán de la Selección Mexicana, estaría listo para integrarse a la convocatoria de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo. Se espera que Edson se una al Tricolor una vez terminada su participación con el club turco.