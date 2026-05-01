¡En el ojo merengue! Elías Montiel reveló que Florentino Pérez le prometió tenerlo visto

En la mira del Real Madrid. En entrevista exclusiva con RÉCORD, la joya del Pachuca, Elías Montiel confesó la plática que tuvo con Florentino Pérez, Presidente del conjunto merengue, durante la premiación de la Copa Intercontinental del 2024, en donde el canterano de los Tuzos se llevó el Balón de Bronce del torneo.

"Voy caminando, saludo a toda la gente y justo en ese momento Florentino me agarra la mano y me la aprieta fuerte, como que ya no me dejó avanzar. Me detengo y me dice que bien jugado, que le siga echando ganas y que me va a tener visto", recordó Elías aquel momento del que se habló mucho en redes sociales, pero del cual nunca se supo con certeza lo que Florentino le había dicho a la joya mexicana.

Elías Montiel podría salir de Pachuca en este mercado | MEXSPORT

"Te quedas con esa sensación grata de lo que te dijo alguien importante que no es cualquiera, es una persona que tiene mucho poder en el futbol", finalizó "Monti", como le dicen en el Club Pachuca.

Cabe señalar que, de acuerdo a información que pudimos conseguir en RÉCORD, los Tuzos tasaron a Montiel en un precio de 30 millones de euros, tanto para el futbol nacional como el europeo. Sin embargo, en caso de que el Real Oviedo mantenga la categoría en el futbol español, al ser parte de Grupo Pachuca, podría llegar tras el Mundial a la Primera División Española mediante el conjunto dirigido por Guillermo Almada, técnico que lo debutó con Pachuca.

Elías Montiel junto a Vinicius y Valverde | X: @Tuzos

En la plática con RÉCORD, Montiel también recordó aquel momento que compartió con Vinicius Jr y Federico Valverde, cuando recibió el trofeo como el tercer mejor jugador de la Copa Intercontinental.

"En ese momento no te das cuenta, no asimilas la situación, te quedas con una sensación de que perdiste. Ya después que tu cabeza está más fría, te da un respiro saber que conseguiste algo individual, que fue gracias a todo el equipo, sin el esfuerzo de mis compañeros yo no hubiera conseguido eso. Y ya de regreso a México lo asimilé y supe que es algo muy bonito que no me hubiera imaginado", enfatizó Elías.

Elías Montiel tras anotar su gol | MEXSPORT

"Monti" viene saliendo de un par de lesiones que lo han mantenido al margen de las canchas en los últimos meses, primero una pubalgia durante noviembre y diciembre del año pasado y para este torneo un desgarre hizo que se perdiera prácticamente dos meses de actividad.