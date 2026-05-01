Agenda deportiva viernes 1 de mayo 2026

El deporte no se detiene y este viernes 1 de mayo presenta una agenda cargada con actividad internacional en distintas disciplinas. El arranque del fin de semana estará marcado por el inicio de actividades del Gran Premio de Miami, además de encuentros decisivos de la NBA, en el béisbol y competencias de ciclismo que mantienen el ritmo competitivo.

El rugir de la Fórmula 1 se hace presente

La Fórmula 1 regresa a la actividad con el GP de Miami, donde se disputarán las primeras sesiones del fin de semana, incluyendo prácticas y clasificación sprint. Esta carrera marca un punto importante en la temporada, con ajustes en el reglamento y equipos buscando marcar diferencia desde el viernes.

Max Verstappen en el Gran Premio de Miami 2024 | RED BULL

Siguen los playoffs de la NBA

Las primeras llaves de la NBA podrían definirse, siendo el caso de Orlando Magic, Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers, teniendo la eliminatoria a su favor, pudiendo definir a los primeros equipos en la siguiente ronda de los playoffs.

Orlando Magic vs. Detroit Pistons - 1.º de mayo a las 5:00 pm.

Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers - 1.º de mayo a las 5:30 pm.

Houston Rockets vs. Los Ángeles Lakers - 1.º de mayo a las 7:30 pm.

NBA busca expansión a Las Vegas y Seattle l AP

Béisbol y ciclismo completan la jornada

En el diamante, la Liga Mexicana de Béisbol tendrá actividad con el duelo entre Bravos de León y Olmecas de Tabasco, dentro de la temporada regular. Además, juegos de la MLB, con Yankees, Padres de San Diego, Cubs y Red Sox saltan a la acción.

Lourdes Gurriel en la MLB l AP

Por su parte, el ciclismo continúa con el Tour de Turquía, que vivirá una nueva etapa en su recorrido, manteniendo la intensidad en una de las competencias más destacadas del calendario internacional.

Con opciones para todos los gustos, el viernes 1 de mayo ofrece una cartelera atractiva para los aficionados, combinando velocidad, estrategia y espectáculo en distintas partes del mundo.