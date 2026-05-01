Caso Carolina Flores: revelan presunta carta de Erika “N” tras feminicidio en Polanco

El caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez sigue generando nuevas líneas de investigación luego de que se difundiera una presunta carta atribuida a Erika “N”, principal sospechosa del crimen ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. El contenido ha provocado polémica, ya que no ha sido validado oficialmente por autoridades.

La mujer fue detenida el 29 de abril en Caracas, Venezuela, durante un operativo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), tras una solicitud de cooperación internacional gestionada por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Interpol.

El caso de Carolina Flores Gómez suma un nuevo elemento tras la difusión de una presunta carta./ RS

¿Qué dice la presunta carta de Erika “N”?

El documento comenzó a circular luego de que el analista Federico Álvez retomara información difundida por la creadora de contenido Jostin Montilla, conocida como La Parcerita Postin. Según lo expuesto, el texto habría sido redactado un día después del asesinato y encontrado en el teléfono de la imputada.

En el contenido se describen tensiones personales con la víctima. “Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería… que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”, dice la presunta carta.

El texto también expone un conflicto específico que habría marcado la relación entre ambas: “Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito".

Además, el documento profundiza en el distanciamiento familiar y emocional: “Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos”.

Erika “N” fue detenida en Caracas, Venezuela, tras un operativo con apoyo internacional./ Fiscalía

En otro fragmento, se describe el conflicto por la relación con el menor: “Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó“.

Finalmente, el mensaje cierra con una reflexión que ha generado mayor impacto: “Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”.

@laparcerajostin Primera carta de la suegra de Carolina Flores ♬ sonido original - Laparcerajostin

Investigación en curso y proceso de extradición

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha confirmado la autenticidad de este documento ni su incorporación formal a la carpeta de investigación, por lo que se mantiene como un elemento no oficial.

Las indagatorias señalan que el crimen ocurrió dentro del domicilio familiar y que fue captado por cámaras de seguridad. Tras los hechos, la acusada salió del inmueble y abandonó el país al día siguiente, lo que derivó en su localización internacional.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el proceso de extradición ya se encuentra en marcha. La detenida permanece bajo custodia en Venezuela mientras se realizan los trámites para su traslado a México.

El caso fue reclasificado como feminicidio y cuenta con una orden de aprehensión vigente. Por su parte, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, reiteró su exigencia de justicia: “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.