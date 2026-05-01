Alicia Cervantes se convierte en la máxima goleadora en la historia de Chivas

Alicia Cervantes ya es historia viva de Chivas. La delantera rojiblanca no solo alcanzó un récord, lo convirtió en un momento inolvidable: hoy es la máxima goleadora en la historia del Guadalajara, un logro que la coloca en lo más alto del club que representa.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

“Licha” sigue escribiendo su legado con letras de oro. En una noche especial en el Estadio Jalisco, alcanzó la impresionante cifra de 161 goles con la camiseta rojiblanca, desatando la emoción de la afición que ha sido testigo de su crecimiento y dominio frente al arco en la Liga MX Femenil.

El momento fue digno de su historia. Recibió el balón por la banda derecha, vio el espacio, recortó hacia el centro y sacó un disparo preciso que, tras besar el poste, terminó en el fondo de la red. No fue un gol más: fue el gol que la convirtió en leyenda.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

La celebración lo dijo todo. Con emoción desbordada, corrió hacia la tribuna y, con un gesto simbólico, se colocó una corona. No era casualidad: Alicia Cervantes se proclamaba, frente a su gente, como la reina goleadora de Chivas.

Con este tanto, superó primero los 154 goles de Salvador “Chava” Reyes y después los 160 de Omar Bravo, para convertirse en la máxima anotadora absoluta del club, sin distinción de rama. Un hito que parecía lejano, hoy es una realidad con su nombre.

Pero más allá de la cantidad, su grandeza también está en la forma. Cervantes presume un impresionante promedio de 0.85 goles por partido, muy por encima del 0.35 de Bravo, consolidándose como la atacante más letal que ha vestido la camiseta rojiblanca

Desde su llegada, “Licha” no solo ha sido una goleadora, sino el alma del ataque, la jugadora que aparece en los momentos clave, la referente que ha guiado a Chivas en Liguillas y partidos decisivos.

Su legado también se respalda con títulos: tres campeonatos de goleo en la Liga MX Femenil, dos ligas, una Copa de Campeones y un reconocimiento internacional al colocarse entre las mejores goleadoras del mundo según la IFFHS.