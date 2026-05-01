Cadillac presenta el casco que Checo Pérez en su regreso al Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 regresa a la actividad esta semana tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita y será un fin de semana especial para Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez. La escudería estadounidense debutó este año en la categoría y el mexicano regresó tras quedarse sin asiento en 2024, por lo que presentarse en el Gran Premio de Miami será un momento especial.

Para el equipo de TWG Motorsports, será la primera vez que corran en una de las tres carreras de casa (Miami, Texas y Las Vegas). Mientras que para el tapatío será una presentación ante un público que siempre lo recibe con cariño, por ser una ciudad con alta presencia de latinoamericanos.

Checo Pérez en conferencia de prensa en el Gran Premio de Miami | AP

Por ello, Pérez Mendoza tendrá un casco especial, con una decoración única para celebrar este Gran Premio. El mexicano apostó por la combinación de un azul turquesa y un rosa suave, en referencia a las playas y el mar en Miami. Además, en la zona azul se ve el patrón oscuro de unas palmeras.

El diseño contrasta ampliamente con el casco principal de Checo, quien este año apostó por un color amarillo fosforescente con negro. Se espera que otros Grandes Premios en los que el tapatío cambie el diseño sean las otras dos carreras en Estados Unidos, así como en su regreso al Gran Premio de México.

Bringing the Miami heat 🔥



First look at Checo’s fresh lid for the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/BmvEW6ZJkz — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 30, 2026

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Miami?

La de este año será la cuarta ocasión que el piloto tapatío se presente en Miami Gardens, donde solo en dos ocasiones -hasta ahora- ha subido al podio. Fue en 2023 que Checo se quedó con la pole position, pero no la pudo capitalizar y finalizó en segundo lugar.

En aquella ocasión, el tapatío tuvo una "polémica" actuación, ya que se vio superado por su entonces compañero Max Verstappen a pocas vueltas del final, entre dudas por las estrategias que eligió Red Bull con cada piloto, además de por la diferencia entre autos.

Checo Pérez y Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2023 | RED BULL

A pesar de esa situación con su anterior equipo, fue el mejor resultado en la carrera principal para Checo Pérez, que en 2024 quedó tercero en la carrera sprint. Mientras que ese año -último que corrió en Florida- largó y finalizó en la cuarta posición, lo mismo que en 2022.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Miami 2026?

VIERNES 1º DE MAYO

Práctica Libre | 10:00 - 11:30 hrs | F1TV y Sky Sports

Sprint shootout | 14:30 - 15:14 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5



SÁBADO 2 DE MAYO

Carrera sprint | 10:00 - 11:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5

Clasificación | 14:00 - 15:00 | F1TV y Sky Sports



DOMINGO 3 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5