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Futbol

¿Llegará? Bruno Fernandes está a cuatro asistencias de imponer récord en la Premier League

Bruno Fernandes después del partido ante Newcastle | X: @ManUtd
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:35 - 17 marzo 2026
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El mediocampista de los Red Devils ha firmado la mejor campaña en cuanto a asistidores se refiere y aún restan algunas jornadas por jugarse

La temporada 2025-2026 ha significado un auténtico resurgir para el Manchester United, pues después de haber estado cerca del descenso a la EFL Championship, la llegada de Michael Carrick ha revitalizado por completo a uno de los equipos más ganadores en la historia de la Premier League.

Sin embargo, en el plano individual, Bruno Fernandes ha logrado ser el autor de una campaña para el recuerdo, sacando de los récords importantes a algunas leyendas del equipo como el inglés David Beckham.

Bruno aportó con dos asistencias en el partido ante Aston Villa | AP

¡Invente Bruno, Invente!

Gran parte de la responsabilidad del buen paso del Manchester United en la presente campaña se debe a las buenas actuaciones del mediocampista portugués, ya que ha sido parte de 21 jugadas de gol, cinco anotados por él, pero en cuanto a las asistencias superando marcas con el paso de los compromisos de los dirigidos por Michael Carrick.

Después de las dos asistencias que dio en el encuentro ante Aston Villa en la Jornada 30 de la Premier League, el 8 lusitano ha incrementado su número a 16, rompiendo el récord que anteriormente tenía David Beckham, por lo que para el club ya es un jugador histórico; sin embargo, aún le falta algo que podría hacer su temporada todavía mejor.

Bruno Fernandes cerca de un récord de época | X: @ManUtd

Tanto Thierry Henry como Kevin De Bruyne son los dueños del récord histórico en la Primera División Inglesa con 20 asistencias, así que en este momento, el portugués se encuentra a solo cuatro de ser el máximo asistidor en la historia de la competencia liguera en Inglaterra. Con ocho partidos por jugarse, no sería para nada descabellado pensar en que pudiera lograrlo antes de concluir la temporada, pues solo debería sumar una asistencia en la mitad de dichos duelos.

Más números del 'Mago' portugués

Por si faltara algo en la temporada del seleccionado nacional con Portugal, durante los últimos partidos también se ha metido a la historia del Manchester United junto a algunos de los nombres más importantes de todos los tiempos.

Bruno Fernandes ya es el tercer jugador del equipo que ha alcanzado un total de 100 goles y 100 asistencias en todas las competencias, logro que lo ha metido en la lista junto a nombres como Ryan Giggs y Wayne Rooney, ambos retirados actualmente.

Bruno Fernandes y Joshua Zirkzee | AP

Queda más que claro que lo conseguido por Bruno en la 2025-2026 y a tan solo unos cuantos meses del Mundial es histórico, pero podría serlo aún más. Al Manchester United le restan partidos en contra de Bournemouth, Leeds United, Chelsea, Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest y Brighton; cabe recordar que los Red Devils ya están eliminados de las copas en Inglaterra y no están jugando competencia europea.

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