¡Histórico! Bruno Fernandes rompe récord de David Beckham en el Manchester United

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha grabado su nombre en los libros de oro del club tras la victoria ante el Aston Villa. Con su doblete de asistencias en el triunfo 3-1, el mediocampista portugués alcanzó las 16 asistencias en la presente campaña 2025-26 de la Premier League, estableciendo una nueva marca histórica para un jugador de los "Red Devils".

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United | AP

Con este registro, Fernandes supera las 15 asistencias que David Beckham firmó en la mítica temporada 1999-2000, un récord que se mantuvo vigente en Old Trafford por más de un cuarto de siglo.

La consistencia de Bruno ha sido la columna vertebral del United este año, destacando especialmente su rendimiento como visitante, donde ha repartido 10 de sus 16 pases de gol. Estos son los encuentros donde el luso dejó su huella.

TODAS LAS ASISTENCIAS DE BRUNO FERNANDES EN PREMIER LEAGUE (2025-26)

Jornada Partido Resultado Asistencias J8 Liverpool vs. Manchester United 1-2 1 J10 Nottingham Forest vs. Manchester United 2-2 1 J11 Tottenham vs. Manchester United 2-2 1 J13 Crystal Palace vs. Manchester United 1-2 2 J15 Wolves vs. Manchester United 1-4 2 J16 Manchester United vs. Bournemouth 4-4 1 J21 Burnley vs. Manchester United 2-2 1 J22 Manchester United vs. Manchester City 2-0 1 J23 Arsenal vs. Manchester United 2-3 1 J24 Manchester United vs. Fulham 3-2 2 J28 Manchester United vs. Crystal Palace 2-1 1 J29 Newcastle vs. Manchester United 2-1 1 J30 Manchester United vs. Aston Villa 3-1 2

Bruno Fernandes rompe récord de David Beckham | AP

VA POR RÉCORD HISTÓRICO DE LA PREMIER LEAGUE

Con ocho jornadas aún por disputarse, Fernandes no solo se conforma con el récord institucional. El portugués tiene ahora en la mira la marca absoluta de la Premier League, actualmente en manos de Thierry Henry (2002/03) y Kevin De Bruyne (2019/20), quienes comparten el liderato histórico con 20 asistencias.

Si mantiene su promedio actual, el "Magnífico" podría terminar la temporada no solo como el mejor asistente en la historia del United, sino de toda la era Premier.