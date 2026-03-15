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¡Histórico! Bruno Fernandes rompe récord de David Beckham en el Manchester United
El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha grabado su nombre en los libros de oro del club tras la victoria ante el Aston Villa. Con su doblete de asistencias en el triunfo 3-1, el mediocampista portugués alcanzó las 16 asistencias en la presente campaña 2025-26 de la Premier League, estableciendo una nueva marca histórica para un jugador de los "Red Devils".
Con este registro, Fernandes supera las 15 asistencias que David Beckham firmó en la mítica temporada 1999-2000, un récord que se mantuvo vigente en Old Trafford por más de un cuarto de siglo.
La consistencia de Bruno ha sido la columna vertebral del United este año, destacando especialmente su rendimiento como visitante, donde ha repartido 10 de sus 16 pases de gol. Estos son los encuentros donde el luso dejó su huella.
TODAS LAS ASISTENCIAS DE BRUNO FERNANDES EN PREMIER LEAGUE (2025-26)
Jornada
Partido
Resultado
Asistencias
J8
Liverpool vs. Manchester United
1-2
1
J10
Nottingham Forest vs. Manchester United
2-2
1
J11
Tottenham vs. Manchester United
2-2
1
J13
Crystal Palace vs. Manchester United
1-2
2
J15
Wolves vs. Manchester United
1-4
2
J16
Manchester United vs. Bournemouth
4-4
1
J21
Burnley vs. Manchester United
2-2
1
J22
Manchester United vs. Manchester City
2-0
1
J23
Arsenal vs. Manchester United
2-3
1
J24
Manchester United vs. Fulham
3-2
2
J28
Manchester United vs. Crystal Palace
2-1
1
J29
Newcastle vs. Manchester United
2-1
1
J30
Manchester United vs. Aston Villa
3-1
2
VA POR RÉCORD HISTÓRICO DE LA PREMIER LEAGUE
Con ocho jornadas aún por disputarse, Fernandes no solo se conforma con el récord institucional. El portugués tiene ahora en la mira la marca absoluta de la Premier League, actualmente en manos de Thierry Henry (2002/03) y Kevin De Bruyne (2019/20), quienes comparten el liderato histórico con 20 asistencias.
Si mantiene su promedio actual, el "Magnífico" podría terminar la temporada no solo como el mejor asistente en la historia del United, sino de toda la era Premier.