Futbol

¡Renacen! Manchester United derrotó al Crystal Palace y se coloca tercero en la Premier

Benjamin Sesko tras gol con Manchester United I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:55 - 01 marzo 2026
Con un Michael Carrick espectacular los Red Devil's volviendo al camino de la victoria y sueña con la Champions

El renacer es una palabra grande en el futbol inglés, pero empieza a quedarse corta para describir el momento del Manchester United. Con Michael Carrick nuevamente al mando, los Red Devils han recuperado competitividad y carácter. La victoria 2-1 ante el Crystal Palace no solo confirmó la tendencia positiva, sino que los catapultó hasta la tercera posición de la Premier League.

Casemiro tras la victoria del Manchester United ante el Crystal Palace I AP

El impacto de Carrick, que ya había tenido un breve paso interino por el banquillo en 2021, hoy se siente más profundo. El equipo suma seis triunfos en sus últimos siete compromisos y ha vuelto a mirar la tabla desde una zona que parecía lejana desde el cierre de la temporada 2022-23. Aun así, la pelea por la cima sigue exigente: la distancia con el City y el Arsenal obliga a no bajar el ritmo.

El encuentro, sin embargo, arrancó cuesta arriba en Old Trafford. El Palace sorprendió con un balón detenido que terminó en la cabeza de Maxence Lacroix. El central se elevó con autoridad y venció la resistencia local, silenciando por momentos a la grada y sembrando dudas en un United que había entrado frío al partido.

Antes del descanso, Bruno Fernandes intentó igualar con un tiro libre bien colocado, pero Dean Henderson respondió con una intervención oportuna. El United dominaba la posesión, aunque sin la profundidad necesaria para romper el orden defensivo visitante.

Manchester United vs Crystal Palace en la Premier League I AP

Reacción con carácter y ventaja numérica

El punto de inflexión llegó en la segunda mitad. Lacroix, que había sido héroe parcial, pasó a villano tras sujetar por detrás a Matheus Cunha dentro del área. La acción, revisada por el VAR, terminó en penalti y expulsión. Bruno Fernandes asumió la responsabilidad desde los once pasos y no falló, devolviendo la paridad y el impulso anímico a los suyos.

Con un hombre más, el United aceleró. Carrick ordenó adelantar líneas y cargar el área con mayor insistencia. El dominio territorial se transformó pronto en recompensa gracias a una jugada que combinó precisión y determinación.

Gol Sesko con Manchester United en la Premier League I AP

Bruno guía y Sesko sentencia

El segundo tanto nació de los pies de Bruno, cerebro absoluto de la noche. Su centro medido encontró a Benjamin Sesko, quien atacó el espacio con potencia y firmó el 2-1 con un cabezazo inapelable. El esloveno atraviesa un momento dulce y se ha convertido en pieza clave del nuevo engranaje ofensivo.

El marcador pudo ser más amplio. Henderson evitó la goleada con atajadas decisivas ante Casemiro y Amad Diallo en los minutos finales. No hizo falta más. El silbatazo confirmó otra victoria que fortalece la candidatura del Manchester United en la Premier y consolida el efecto Carrick como el gran impulso de esta remontada en la tabla.

Casemiro y Bruno Fernandes disputando un balón en el duelo Manchester United vs Crystal Palace I AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

