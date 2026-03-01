Barcelona no contará con Robert Lewandowski ante Atlético de Madrid en Copa del Rey

Con el triunfo 4-1 ante Villarreal este sábado en la Jornada 26 de la Temporada 2025-26 de LaLiga, Barcelona llegará motivado al partido de vuelta de la Semifinal de Copa del Rey contra Atlético de Madrid. La mala noticia es que no contarán con Robert Lewandowski.

Por medio de un comunicado de prensa, el club blaugrana confirmó la lesión en el rostro del polaco tras un choque en el hombro con Pau Navarro al minuto 88. Aunque en ese momento Lewandowski siguió jugando, e incluso marcó gol, el club confirmó este domingo que causará baja al menos para el partido del próximo martes.

"Sufrió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid", se lee en el comunicado.

Lewandowski en el partido de Barcelona contra Villarreal | AP

Las bajas de Barcelona para la Copa del Rey

Con su lesión, el polaco se suma a Frenkie de Jong, Andreas Christenssen y Gavi como bajas para el compromiso de vuelta de la Copa del Rey. En el caso del neerlandés, sufrió una lesión muscular y se perdió el partido contra el Submarino Amarillo este sábado.

En cuanto al defensa danés, en diciembre de 2025 sufrió una "rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda" y sigue en recuperación de la misma. Mientras que Gavi está fuera de actividad por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha en septiembre pasado y aunque su regreso es inminente, el club lo llevará con calma.

Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP

A los cuatro lesionados se suma la ausencia de Eric García, quien se fue expulsado en el partido de ida. La buena noticia es que tanto Raphinha como Pedri, que se perdieron el juego de ida por lesión, ya volvieron a la actividad y buscarán comandar la remontada del equipo.

¿Cuándo juega Barcelona ante Atlético de Madrid?

Tras la derrota 4-0 en el Estadio Metropolitano hace un par de semanas, el equipo culé necesita un triunfo por la misma diferencia para mandar el compromiso al alargue y penales. Mientras que para quedarse con el boleto a la Final, los culés necesitarán ganar por diferencia de cinco goles.

Robert Lewandowski en el partido de Barcelona contra Levante | AP