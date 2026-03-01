Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel

La presunta muerte del líder supremo habría ocurrido durante bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:42 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Medios internacionales informan que Irán anunció una respuesta “dura y decisiva” tras la presunta muerte del líder supremo

Irán anunció que emprenderá una “venganza dura y decisiva” tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales este 1 de marzo de 2026. Según estas versiones, el ayatolá habría fallecido en medio de bombardeos atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel, lo que ha generado una fuerte reacción del gobierno iraní.

Las publicaciones señalan que el fallecimiento se produjo durante una ofensiva aérea dirigida contra objetivos estratégicos en territorio iraní. Tras conocerse la noticia, autoridades de Teherán calificaron los hechos como una agresión directa contra la soberanía del país y advirtieron que la respuesta será proporcional a la magnitud del ataque.

Autoridades iraníes calificaron el ataque como una agresión directa contra su soberanía./ Pixabay

De acuerdo con los reportes, altos funcionarios iraníes afirmaron que la represalia no solo será simbólica, sino que implicará acciones concretas en el plano militar y estratégico. La declaración ha elevado las alertas en la región, donde ya existía un clima de tensión por disputas geopolíticas y conflictos indirectos entre las partes involucradas.

¿Qué implicaciones tendría una represalia iraní?

Especialistas en política internacional advierten que una respuesta directa de Irán contra intereses estadounidenses o israelíes podría desencadenar una escalada de gran alcance en Medio Oriente. El posible impacto no se limitaría al ámbito militar, sino que también afectaría mercados energéticos, rutas comerciales estratégicas y relaciones diplomáticas en la región.

La tensión en Medio Oriente aumenta ante el riesgo de una escalada militar./ X:@DANTE_eloficial

En este contexto, gobiernos europeos y organismos multilaterales han llamado a la moderación y al diálogo para evitar un conflicto mayor. La preocupación principal radica en que una cadena de ataques y contraataques pueda ampliar el enfrentamiento más allá de las fronteras iraníes.

Jamenei, quien ocupó el cargo de líder supremo desde 1989, ha sido una figura central en la política iraní durante décadas, con influencia directa sobre las fuerzas armadas, la política exterior y los lineamientos ideológicos del Estado. Su eventual ausencia, de confirmarse oficialmente, abriría un escenario incierto sobre la sucesión en el liderazgo religioso y político del país.

La comunidad internacional ha llamado a la moderación para evitar un conflicto de mayor alcance./ AFP
Últimos videos
Lo Último
12:42 Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
12:36 ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
12:29 Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
12:20 “Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
12:15 ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
12:04 Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva
11:43 Julián Araujo y Celtic rescatan agónico empate ante Rangers
11:40 Fidalgo sobre el apoyo que recibe en Betis: "La afición mexicana no te suelta"
11:35 Por qué se conmemora el 8 de marzo: el origen y significado del Día Internacional de la Mujer
11:30 Luna de Sangre marzo 2026 en México: fecha y hora para ver el eclipse lunar total
Tendencia
1
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
2
Contra Acta de defunción de “El Mencho” revela cómo murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
3
Futbol André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez y Fulham hunden al Tottenham en la Premier League
5
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
6
Contra ¿Quién era Ali Jamenei? El hombre que concentró el poder absoluto en Irán durante décadas
Te recomendamos
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
Contra
01/03/2026
Irán promete “venganza dura y decisiva” tras muerte de Alí Jamenei en ataques de EE. UU. e Israel
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Futbol
01/03/2026
¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
Futbol
01/03/2026
Tragedia en el futbol: Muere aficionado durante un partido de la liga de España
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Futbol
01/03/2026
“Tigres fue protagonista ante América”: Guido Pizarro después del partido ante las Águilas
Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Futbol
01/03/2026
¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Otros Deportes
01/03/2026
Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva