Futbol

¡Se dislocó el hombro! DT del AZ Alkmaar revela lesión de Mateo Chávez

Mateo Chávez sigue sumando minutos en Europa | Captura de pantalla
Ramiro Pérez Vásquez 14:09 - 01 marzo 2026
El mexicano no pudo terminar el pasado juego de Conference League

El DT del AZ Alkmaar, Leeroy Echteld, reveló cuál es la situación del mexicano Mateo Chávez quien no pudo acabar el partido ante Noah dentro de la Vuelta de los Playoffs de la Conference League debido a una lesión; sin embargo, dejó buenas sensaciones. 

"Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra", mencionó el estratega tras causar baja ante Utrecht. 

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | Grosby Group

¿Cómo se lesionó?

El exjugador de la Chivas tuvo que salir lesionado debido a molestias, tras un choque con un rival, en el hombro izquierdo en el partido de competencia europea; de acuerdo a reportes se espera que el jugar se ausente dos semanas por lo que su posible participación en la Copa del Mundo no peligra. 

Mateo Chávez llegando a uno de sus partidos con AZ | IG: @mateo.chaveez

¿Cómo fue la goleada al Noah?

El AZ Alkmaar firmó una actuación sólida y efectiva para imponerse al Noah en un duelo de Conference League, marcado por el ritmo alto y la constante fricción en el mediocampo. Desde los primeros minutos, el conjunto neerlandés dejó claro que quería adueñarse del partido y golpear temprano, algo que consiguió prácticamente al arranque.

Los neerlandeses pudieron poner su ritmo debido a su gol tempranero al minuto 5, Ro-Zangelo Daal abrió el marcador tras una jugada dinámica que terminó con asistencia de Smit. El tanto tempranero encaminó una goleada sólida. 

Mateo Chávez llegando a uno de sus partidos con AZ | IG: @mateo.chaveez

Mateo Chávez por su parte tuvo una participación activa tanto en labores defensivas como en incorporaciones al ataque. Se mostró firme en los duelos individuales, atento en las coberturas y con personalidad para salir jugando desde el fondo. 

El lateral mexicano incluso se animó a probar de media distancia en un par de ocasiones, generando peligro y obligando a la zaga rival a redoblar esfuerzos antes de salir lesionado y que provocó encender las alarmas. 

El juvenil sigue en la búsqueda de subirse a la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026; Chávez es un de los mejores talentos Sub 21 del mundo, según CIES Football Observatory en 2025 y se ha convertido en un constante en los Países Bajos con su nuevo equipo.

Etiquetas relacionadas:
AZ Alkmaar
