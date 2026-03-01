Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Peligra Torrent? La mala racha de Rayados pone en ‘duda’ al español

Domenec Torrent en la derrota ante Cruz Azul | MexSport
Ricardo Olivares 14:45 - 01 marzo 2026
Tras caer en el Gigante de Acero ante Cruz Azul, el equipo del norte ligó su cuarta derrota del torneo

Los Rayados de Monterrey atraviesan un momento complicado en el Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto albiazul cayó en casa ante Cruz Azul y profundizó su crisis futbolística: suma cuatro derrotas en ocho jornadas, tiene más descalabros (4) que victorias (3) y apenas acumula 10 puntos, números que hoy lo mantienen fuera de la zona de liguilla.

Domenec Torrent y Nicolás Larcamón tras finalizar el duelo Monterrey vs Cruz Azul I IMAGO7

La derrota en el Gigante de Acero no solo pegó en la tabla, sino también en el ánimo de la afición, que durante el encuentro manifestó su inconformidad con cánticos como “ya se va, ya se va, Domè ya se va”, en clara alusión al técnico español Domènec Torrent. El descontento es evidente y el margen de error se ha reducido al mínimo.

El proyecto de Torrent, que llegó con expectativas altas, hoy enfrenta su momento más delicado. El funcionamiento del equipo no termina por convencer y los resultados no respaldan el discurso. Con este panorama, la continuidad del estratega comienza a tambalearse seriamente.

Domenec Torrent, entrenador de Monterrey | MEXSPORT

El calendario tampoco da tregua. Entre semana, Rayados recibirá a Querétaro en un duelo que luce clave para recomponer el rumbo y, posiblemente, para sostener el proceso en el banquillo. 

Posteriormente, el próximo fin de semana se disputará una edición más del Clásico Regio ante Tigres, un partido que históricamente marca el pulso anímico y deportivo en la ciudad.

Jugadores de Cruz Azul reclaman al árbitro Pacheco l IMAGO7

A la par del compromiso liguero, Monterrey enfrentará nuevamente a Cruz Azul en la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo que añade presión a un entorno ya tenso.

La pregunta que comienza a tomar fuerza es clara: ¿llegará Domènec Torrent al Clásico Regio? Con la afición inconforme, el equipo fuera de zona de clasificación y compromisos decisivos en puerta, el futuro inmediato del banquillo albiazul está en el aire.

Luca Orellano tras caer ante Cruz Azul en Liga MX I IMAGO7
