Futbol

Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos

Ricardo Olivares 00:33 - 01 marzo 2026
El técnico de Rayados habla tras la derrota en casa ante La Máquina.

Rayados de Monterrey sumó su segunda derrota consecutiva y Domenec Torrent volvió a quedar en el centro de la conversación. Entre dudas sobre su continuidad y reclamos desde la tribuna, el técnico habló con claridad tras el nuevo descalabro en la Liga MX.

“No depende de mí”: Torrent responde sobre su futuro

El entrenador dejó entrever que su permanencia no está en sus manos, pero también pidió no desviar el enfoque del equipo.

No depende de mí, no te esfuerces en preocuparte. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Yo creo que tenemos la mejor afición del futbol mexicano. Este equipo con cualquier entrenador va a quedar de los ocho primeros, lo tengo claro.
Reconoció el enojo generalizado tras la derrota y el respaldo constante desde las gradas.

La realidad es que estamos todos enojados porque la afición nos ha apoyado hasta el final, más allá de sus derechos de estar enfadados. Este club tiene unas expectativas muy altas porque tiene jugadores de calidad. Podríamos haber evitado esto, pero no vamos a cambiar el resultado.

Respaldo al plantel pese a los abucheos

Torrent también abordó las críticas y los silbidos que se escucharon en el estadio.

La afición está en su derecho de apoyar al entrenador, a los jugadores y tal. Porque tenemos la mejor afición, creo, de México. Por eso vienen al estadio prácticamente cada partido. Los primeros que están enojados son los jugadores y el entrenador.

El técnico defendió la entrega de sus futbolistas y explicó que, más allá del talento, existen diferencias físicas frente a ciertos rivales.

No me puedo quejar del esfuerzo de ningún jugador. Cada uno tiene el físico que tiene y cualidades diferentes. A lo mejor técnicamente podemos ser superiores a algún equipo y a lo mejor físicamente hay equipos que, por su calidad física, son más rápidos, más fuertes y demás.

Rayados vive un momento tenso, con presión creciente y exigencia máxima. La reacción, como señaló su propio entrenador, deberá verse pronto en la cancha.

