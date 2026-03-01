Exárbitro mexicano enciende las redes tras crítica Domènec Torrent: "eso es una tendida de cama"

Los malos resultados de Monterrey han desatado el descontento en la afición y en las redes sociales varios comentarios sobre una posible rebelión de jugadores no se han hecho esperar tras la caída en Liga MX ante Cruz Azul.

Domenec Torrent, entrenador de Monterrey | IMAGO7

Esta semana, aficionados se dieron cita afuera de 'El Barrial' para mostrar descontento ante los malos resultados del Clausura 2026.

Los seguidores albiazules lanzaron consignas contra la directiva, el dinero malgastado en fichajes y la falta de títulos, con siete años de sequía.

Afición de Rayados cuestionó a la directiva del equipo por su mala proyección | CAPTURA

Nueva derrota; Cruz Azul les pase por encima

Rayados volvió a caer, ahora ante Cruz Azul con un resultado de 2-0, en la mismísima casa regia, el Gigante de Acero.

Los abucheos al equipo y al técnico español Domenec Torrent no se hicieron esperar luego de una caída más, la tercera en el certamen.

¿Qué dijo Francisco Chacón con respecto a los abucheos?

A través de su cuenta de X, el exárbitro Francisco Chacón, ahora analista de Azteca, dejó entrever que lo que sucede en Rayados con Torrent es algo planeado con los jugadores.

Para los incrédulos que dicen que los jugadores no le tienden la cama a los técnicos, vean el partido de @Rayados vs @CruzAzul son muy obvios que ya no quieren a Torrent en Monterrey. — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 1, 2026