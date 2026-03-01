Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exárbitro mexicano enciende las redes tras crítica Domènec Torrent: "eso es una tendida de cama"

Francisco Chacón habló de Domenec Torrent | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 22:01 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
A través de su cuenta de X, Paco Chacón soltó una bomba con respecto al técnico de Rayados

Los malos resultados de Monterrey han desatado el descontento en la afición y en las redes sociales varios comentarios sobre una posible rebelión de jugadores no se han hecho esperar tras la caída en Liga MX ante Cruz Azul.

Domenec Torrent, entrenador de Monterrey | IMAGO7

Esta semana, aficionados se dieron cita afuera de 'El Barrial' para mostrar descontento ante los malos resultados del Clausura 2026.

Los seguidores albiazules lanzaron consignas contra la directiva, el dinero malgastado en fichajes y la falta de títulos, con siete años de sequía.

Afición de Rayados cuestionó a la directiva del equipo por su mala proyección | CAPTURA
Afición de Rayados cuestionó a la directiva del equipo por su mala proyección | CAPTURA

Nueva derrota; Cruz Azul les pase por encima

Rayados volvió a caer, ahora ante Cruz Azul con un resultado de 2-0, en la mismísima casa regia, el Gigante de Acero.

Los abucheos al equipo y al técnico español Domenec Torrent no se hicieron esperar luego de una caída más, la tercera en el certamen.

¿Qué dijo Francisco Chacón con respecto a los abucheos?

A través de su cuenta de X, el exárbitro Francisco Chacón, ahora analista de Azteca, dejó entrever que lo que sucede en Rayados con Torrent es algo planeado con los jugadores.

De momento, el técnico español se mantiene al frente del proyecto de Monterrey, aunque la paciencia se está agotando tras la falta de buenos resultados.

Últimos videos
Lo Último
00:42 Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
00:37 Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
00:33 Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
00:22 Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
00:20 “Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados
00:07 ¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero
00:06 ¡Pelea entre Águilas y Tigres! Así fue el final del partido que América perdió por goleada
00:05 ¡Esto es demasiado cine! El Grande Americano toma el lugar de Pimpinela y clasifica a la siguiente ronda del Torneo Rey de Reyes
23:32 ¡Debacle azulcrema! Tigres golea al América del Ciudad de los Deportes y no levanta
23:27 Alana y Milica se enfrentan en redes: "siempre buscas colgarte de los demás"
Tendencia
1
Futbol Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
2
Futbol ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
3
Lucha De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
4
Empelotados ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
5
Futbol Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
6
Lucha Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Te recomendamos
Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
Futbol
01/03/2026
Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
Portada del día
01/03/2026
Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
Futbol
01/03/2026
Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
“Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados
¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero
Futbol
01/03/2026
¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero