Otros Deportes

Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX

Brandon Moreno perdió en CDMX l CAPTURA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:22 - 01 marzo 2026
En una función plagada de mexicanos, el dos veces campeón de la UFC volvió a perder en casa.

Una vez más el público mexicano se fue con la cabeza abajo en el UFC Night México, ahora en su edición 2026 con una nueva derrota para Brandon Moreno, quien cayó en la pelea estelar ante el inglés Lone’er Kavanagh.

Moreno al límite

Brandon Moreno no tardó en imponer condiciones en casa; un codazo directo al rostro mandó a Loner Kavanagh a las rejas y le dejó un primer aviso de cómo se llevaría el primer asalto de la noche. Kavanagh no retrocedió y supo manejar los ataques del mexicano, respondiendo con patadas low kicks, pero el boxeo de Brandon era infalible. Kavanagh intentó con una pata en la cabeza, pero el fronterizo no dio terreno. Un derechazo a la mandíbula de Moreno silenció la arena, pero el de casa pudo aguantar y logró llevar la pelea una vez más al centro del octágono.

Moreno no pudo ante Kavanagh l CAPTURA

Aunque el mexicano proponía, terminó por llevarse el mayor daño en el primer asalto, mismo que nunca dejó de retumbar con los gritos de 'vamos Brandon' y 'México'.

El segundo episodio empezó con un Moreno en busca de la cabeza de Kavanagh, pero el inglés volvió a sorprender con un gancho a la quijada mexicana que lo mandaba a la lona, pero por poco tiempo. Brandon intentó con volados, pero estos jamás encontraron su destino. La lectura del combate por parte de Loner fue precisa, el inglés poco tuvo que esforzarse para llegar al rostro del originario de Tijuana, mismo que ya reflejaba la sangre de la batalla.

Una mala combinación de Brandon lo llevó a caer a una de las ocho esquinas del escenario, recibiendo un volumen importante de golpes, pero la campana retumbaría como una 'amiga' para el dos veces campeón de la UFC.

Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh en el pesaje l Captura de pantalla de @UFC

El segundo asalto se musicalizaba con silbidos y aplausos del respetable, mismo que impulsaron una izquierda feroz de Moreno al rostro del inglés, mismos que combinados con la experiencia cesaron la ofensiva de Kavanagh, mientras Brandon iba al frente una y otra vez.

Control y dominio inglés

Moreno encontró la fórmula y un par de derechazos emparejaron el castigo de la pelea. Sin embargo, el tiempo y el poder en las piernas terminaban silenciosamente, dejando con pocas opciones al local, que ni con algunos intentos de derribo logró llegar a la zona roja de Kavanagh.

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc

México en la lona

El desenlace del evento de la máxima casa de las artes marciales mixtas estuvo lleno de aliento para el fronterizo, desafortunadamente su estrategia y técnica no pudo superar la juventud y velocidad del inglés. Al final, los jueces dictaron sentencia con una decisión unánime, dejando un histórico triunfo para Loner Kavanagh y un silbido que despidió un regreso 'gris' de la UFC a México.

