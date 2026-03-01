Verificación de edad requerida
¡Verdadera chulada! Leones Negros presume nuevo jersey verde
Los Leones de la Universidad de Guadalajara compartieron en sus redes sociales el lanzamiento de su nueva indumentaria color verde bandera, con la que se suben al tren de la Copa del Mundo 2026, en apoyo a México.
🦁rgullosamente LEONES NEGROS— Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) March 1, 2026
Orgullosamente UDEG
Orgullosamente MEXICANOS
Orgullosamente portamos nuestros colores 💚🤍❤️ con el NUEVO Jersey Edición Especial 𝐋𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐍𝐄𝐆𝐑𝐎𝐒 𝐌𝐄́𝐗𝐈𝐂𝐎 𝟐𝟔.#ElTriunfoEstáContigo
👕🛍️👉 https://t.co/qI8GDpuFl0 pic.twitter.com/mzLiG5mdNc
La playera es edición especial como apoyo a la Selección Mexicana previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, que arrancará en el mes de junio.
Muchos equipos de Liga MX sacan jerseys con diseño especial cuando se acerca un evento de talla mundial como lo es el Mundial.
La jersey de los Leones Negros no tiene publicidad en la parte de enfrente y cuenta con el logo de Leones Negros en contraste en el centro de la playera.
¿Qué ha sido de Leones Negros?
Actualmente el conjunto de Guadalajara se encuentra en el lugar 15 de la tabla general de la Liga de Expansión.