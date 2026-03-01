Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Verdadera chulada! Leones Negros presume nuevo jersey verde

Hormiga González, en un amistoso ante Leones Negros | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 00:38 - 01 marzo 2026
Los tapatíos apoyaron con todo a México en este próximo Mundial 2026

Los Leones de la Universidad de Guadalajara compartieron en sus redes sociales el lanzamiento de su nueva indumentaria color verde bandera, con la que se suben al tren de la Copa del Mundo 2026, en apoyo a México.

La playera es edición especial como apoyo a la Selección Mexicana previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, que arrancará en el mes de junio.

Muchos equipos de Liga MX sacan jerseys con diseño especial cuando se acerca un evento de talla mundial como lo es el Mundial.

La jersey de los Leones Negros no tiene publicidad en la parte de enfrente y cuenta con el logo de Leones Negros en contraste en el centro de la playera.

Leones Negros ante Chivas | MEXSPORT

¿Qué ha sido de Leones Negros?

Actualmente el conjunto de Guadalajara se encuentra en el lugar 15 de la tabla general de la Liga de Expansión.

