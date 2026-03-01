De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago

Penta y Rey Fénix no estuvieron en Elimination Chamber, por lo que estuvieron conviviendo con los fanáticos; lo que no esperaban era tener una visita de Pavel Pardo. Los 3 mexicanos no desaprovecharon la oportunidad de intercambiar máscaras por jersey; hasta salió una historia que de seguro pocos sabían de su papá.

El trío que no sabían que quería

Pavel Pardo se dio cita en el United Center, sitio donde sería el Elimination Chamber de este año, así que no perdió la oportunidad de poder conocer a sus compatriotas mexicanos, donde los 3 tuvieron un intercambio de cosas de sus respectivos deportes; Penta y Fénix tuvieron sus jerseys de la Selección Mexicana con el 0 y el 90, mientras que para la leyenda azulcrema recibió las máscaras de ambos luchadores.

Lucha Brother y Pavel Pardo | Captura de pantalla de Pressport

En lo que compartían, no perdieron el tiempo para platicar un poco; hasta el exjugador mexicano hizo el mítico paso de Penta. El Zero Miedo también compartió una historia muy particular de su padre.

Los Lucha Brothers están de regreso | Captura

El papá de Penta y Fénix jugó en el Tampico Madero

Durante el intercambio, Penta dijo algo que posiblemente nadie conocía: Su papá fue jugador profesional hace 40 años y militó en las filas del Tampico Madero.

El nacido en Ecatepec también agregó que su padre es muy fan del América.