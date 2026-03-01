Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Lucca Vuoso debuta en la Liga MX y vive un emotivo momento familiar
Lucca Vuoso, hijo y heredero del legado futbolístico de su padre Matías Vuoso, debutó por fin en Liga MX en el equipo donde su padre fue figura: Santos Laguna.
Durante el duelo entre Querétaro y Santos, al minuto 76' Lucca Vuoso ingresó de cambio, dando inicio a la aventura de dejar un legado más grande: el apellido Vouso.
¡Vamos, Lucca! 👊— Club Santos (@ClubSantos) February 28, 2026
Esto es solo el comienzo. El primero de muchos. 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/O5osxSz6Mz
A través de un video en redes sociales, se puede ver al delantero a punto de ingresar al terreno de juego para hacer su debut mientras le da un abrazo a su madre.
Se observa como de igual manera, el joven de 17 años le regala su playera a su mamá tras finalizar el encuentro que marcó el inicio de su carrera futbolística en Primera División.
Felicidades clonazo Lucca Joel Vuosso Ramos. Lo lograste hijo, tu esfuerzo, disciplina perseverancia, constancia y el amor a tu club. Gracias por regalarme tu playera.
Su madre se manifestó con un mensaje a través de sus redes sociales destacando el esfuerzo y lucha de su hijo que lo ha llevado hasta donde está hoy.
¿Quién ganó en el partido Querétaro vs Santos?
Gallos Blancos y Santos Laguna repartieron unidades en la jornada 8 tras empatar 2-2. El conjunto de Torreón sigue sin ganar en el Clausura 2026.