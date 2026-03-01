Lucca Vuoso debuta en la Liga MX y vive un emotivo momento familiar

Lucca Vuoso, hijo y heredero del legado futbolístico de su padre Matías Vuoso, debutó por fin en Liga MX en el equipo donde su padre fue figura: Santos Laguna.

Lucca Vuoso con Santos | IMAGO7

Durante el duelo entre Querétaro y Santos, al minuto 76' Lucca Vuoso ingresó de cambio, dando inicio a la aventura de dejar un legado más grande: el apellido Vouso.

¡Vamos, Lucca! 👊

Esto es solo el comienzo. El primero de muchos. 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/O5osxSz6Mz — Club Santos (@ClubSantos) February 28, 2026

A través de un video en redes sociales, se puede ver al delantero a punto de ingresar al terreno de juego para hacer su debut mientras le da un abrazo a su madre.

Se observa como de igual manera, el joven de 17 años le regala su playera a su mamá tras finalizar el encuentro que marcó el inicio de su carrera futbolística en Primera División.

Lucca Vuoso, hijo de Matías Vuoso | IMAGO7

Felicidades clonazo Lucca Joel Vuosso Ramos. Lo lograste hijo, tu esfuerzo, disciplina perseverancia, constancia y el amor a tu club. Gracias por regalarme tu playera.

Su madre se manifestó con un mensaje a través de sus redes sociales destacando el esfuerzo y lucha de su hijo que lo ha llevado hasta donde está hoy.

¿Quién ganó en el partido Querétaro vs Santos?

Gallos Blancos y Santos Laguna repartieron unidades en la jornada 8 tras empatar 2-2. El conjunto de Torreón sigue sin ganar en el Clausura 2026.