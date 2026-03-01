Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Alana y Milica se enfrentan en redes: "siempre buscas colgarte de los demás"

Milica y Alana | @milica_yb / @alanafloresf
Ramiro Pérez Vásquez 23:27 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La streamer regiomontana sigue con la espinita clavada

Alana Flores sigue con la espinita clavada tras cancelarse su pelea que tenía pactada ante Samadhi Zendejas en Supernova 2026; sin embargo, ahora Milica ha lanzado un mensaje que ha puesto en confrontación con la regiomontana.

Alana Flores | X: @alanafloresf

¿Qué dijo Milica?

Milica lanzó un mensaje tras cancelación de pelea de Alana ante Zendejas: “me encanta ver lo careta que es esta mina jakdjajs ahora q tiene todo arreglado le interesa pelear conmigo, cuando se la paso negándome en todas las oportunidades que surgió mi nombre xDD.”

Después un fan le pide a la argentina que ‘le rompa la cara’ y agrega: “me encantaría, pero en un lugar donde no tenga nada arreglado xddd”, tras este último posteo, Flores se destapó con su extenso mensaje y un video incluido 

Alana Flores aceptó pelear sin límite de peso pese a la cancelación. / @supernovaboxing

Esto dijo Alana

La mexicana lanzó un extenso texto a través de su cuenta de X en donde muestra un video con un sparring previo en donde todo indica que salió triunfante sobre el ring con la que fuera su amiga hace no mucho tiempo: “Te quedaste con ganas más? Y eso que fue súper tranqui y a puerta cerrada”, inició.

“Me vas a decir careta a mí y cuando éramos “amigas” y en Mx no tenías donde quedarte te invité a mi casa y tú me tenías bloqueada de las historias Instagram; cuando te confronte, tu excusa fue “que no querías que viera que promocionabas tu onlyfans” (claramente sabía que tenías) le hiciste la nefasteada a Mercedes de un día antes de la pelea fingir que tenías un brazo lesionado”, continúa asegurando que le tendió la mano en su momento. 

Alana Flores | IG: alanafloresf

Posteriomente añade que le estuvo rogando para colaborar: “la segunda vez que te vi en mi vida estabas metida en mi camerino en STF cuando ahí solo estaba mi equipo y mi papá, yo a ti te conocí como 1 mes antes porque me estabas pide y pide colaborar al punto en el que no respondí tu mensaje, viajaste a mi ciudad y fuiste a buscar a mi entrenador.”

“No me sorprende que a cada rato tengas que buscar cómo colgarte más. Dices “un lugar donde no tenga nada cerrado” porque llevas 3 años intentando que te inviten a la velada y este año otra vez no te invitaron”, resalta sobre lo que pretende Milica.

Finalmente, catapulta con la situación de la cancelación de la pelea: “Y ya para terminar, nuestra pelea no se hizo porque yo dijera públicamente que no quería, no se hizo porque nos la ofrecieron en privado y tú respondiste “que no estabas lista” y eso no fue solo ahorita sino desde diciembre".

Últimos videos
Lo Último
00:42 Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
00:37 Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
00:33 Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
00:22 Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
00:20 “Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados
00:07 ¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero
00:06 ¡Pelea entre Águilas y Tigres! Así fue el final del partido que América perdió por goleada
00:05 ¡Esto es demasiado cine! El Grande Americano toma el lugar de Pimpinela y clasifica a la siguiente ronda del Torneo Rey de Reyes
23:32 ¡Debacle azulcrema! Tigres golea al América del Ciudad de los Deportes y no levanta
23:27 Alana y Milica se enfrentan en redes: "siempre buscas colgarte de los demás"
Tendencia
1
Futbol Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
2
Futbol ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
3
Lucha De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
4
Empelotados ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
5
Futbol Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
6
Lucha Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Te recomendamos
Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
Futbol
01/03/2026
Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
Portada del día
01/03/2026
Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
Futbol
01/03/2026
Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
“Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados
¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero
Futbol
01/03/2026
¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero