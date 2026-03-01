Verificación de edad requerida
Alana y Milica se enfrentan en redes: "siempre buscas colgarte de los demás"
Alana Flores sigue con la espinita clavada tras cancelarse su pelea que tenía pactada ante Samadhi Zendejas en Supernova 2026; sin embargo, ahora Milica ha lanzado un mensaje que ha puesto en confrontación con la regiomontana.
¿Qué dijo Milica?
Milica lanzó un mensaje tras cancelación de pelea de Alana ante Zendejas: “me encanta ver lo careta que es esta mina jakdjajs ahora q tiene todo arreglado le interesa pelear conmigo, cuando se la paso negándome en todas las oportunidades que surgió mi nombre xDD.”
Después un fan le pide a la argentina que ‘le rompa la cara’ y agrega: “me encantaría, pero en un lugar donde no tenga nada arreglado xddd”, tras este último posteo, Flores se destapó con su extenso mensaje y un video incluido
Esto dijo Alana
La mexicana lanzó un extenso texto a través de su cuenta de X en donde muestra un video con un sparring previo en donde todo indica que salió triunfante sobre el ring con la que fuera su amiga hace no mucho tiempo: “Te quedaste con ganas más? Y eso que fue súper tranqui y a puerta cerrada”, inició.
“Me vas a decir careta a mí y cuando éramos “amigas” y en Mx no tenías donde quedarte te invité a mi casa y tú me tenías bloqueada de las historias Instagram; cuando te confronte, tu excusa fue “que no querías que viera que promocionabas tu onlyfans” (claramente sabía que tenías) le hiciste la nefasteada a Mercedes de un día antes de la pelea fingir que tenías un brazo lesionado”, continúa asegurando que le tendió la mano en su momento.
Posteriomente añade que le estuvo rogando para colaborar: “la segunda vez que te vi en mi vida estabas metida en mi camerino en STF cuando ahí solo estaba mi equipo y mi papá, yo a ti te conocí como 1 mes antes porque me estabas pide y pide colaborar al punto en el que no respondí tu mensaje, viajaste a mi ciudad y fuiste a buscar a mi entrenador.”
“No me sorprende que a cada rato tengas que buscar cómo colgarte más. Dices “un lugar donde no tenga nada cerrado” porque llevas 3 años intentando que te inviten a la velada y este año otra vez no te invitaron”, resalta sobre lo que pretende Milica.
Finalmente, catapulta con la situación de la cancelación de la pelea: “Y ya para terminar, nuestra pelea no se hizo porque yo dijera públicamente que no quería, no se hizo porque nos la ofrecieron en privado y tú respondiste “que no estabas lista” y eso no fue solo ahorita sino desde diciembre".