Futbol

¡Pelea entre Águilas y Tigres! Así fue el final del partido que América perdió por goleada

Bronca entre América y Tigres l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:06 - 01 marzo 2026
El conato de bronca derivó con la expulsión de Marcos De Seixas Correa

El duelo entre CF América y los Tigres terminó calientito con el conato de bronca desatado en los últimos minutos al filo del área de bancas que terminó con un pique entre Fernando Gorriarán y Marcos De Seixas Correa, preparador físico de André Jardine. 

La situación se derivó en el minuto 83 del encuentro cuando de repente se hizo el tumulto de jugadores por la banda con el elemento del cuerpo técnico llevándose la cartulina roja ante los reclamos de algunos jugadores americanistas con el árbitro ante la decisión.

Conato de bronca en la banca l IMAGO7

Cabe mencionar, que el futbolista de los Tigres se encontraba en la banca tras salir con molestias y tras una jugada se encendieron los ánimos, todo esto momentos antes de que Vinicius Moreira de Lima se llevara la expulsión tras pocos minutos de haber entrado.

¿Cómo terminó el resultado? 

Con goles de Juan Brunetta, Jesús Angulo y Ángel Correa, Tigres goleó 1-4 al América, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 para recuperar nuevamente la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas para los felinos.

Jesús Ángulo en festejo de su gol | IMAGO7

Cabe mencionar, que los dirigidos por Guido Pizarro vencieron a las Águilas en calidad de visitante por primera vez desde 2019, además de evidenciar la irregularidad de los de Coapa durante este semestre y ahora vuelven a pelear por los primeros planos. 

Con este resultado, América bajó a la octava posición de la Tabla General tras sumar 11 puntos en ocho jornadas. Por otro lado, Tigres subió de lugares en la clasificación con esta victoria. Además de superar a las Águilas, los dirigidos por Guido Pizarro escalaron hasta el sexto puesto tras llegar a 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

Diego Lainez y Jesús Ángulo en festejo | IMAGO7

Vinicius y su expulsión 

Vinicius Lima también se llevó el protagonismo, el sudamericano tenía tan solo minutos dentro del terreno de juego cuando una jugada provocó que se fuera a las regaderas en sus primeros pasos dentro del Estadio Ciudad de los Deportes.

El brasileño es una de los fichajes estelares tras llegar desde el Fluminense donde disputó 168 partidos disputados, 16 goles anotados y 10 asistencias registradas en competencias oficiales para emerger en un nuevo destino tras ser una solictud especial de André Jardine por adquirirlo.

