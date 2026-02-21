“Esto es América”: Isaías Violante habla tras la goleada del América al Puebla

Después de la goleada que América le propinó al Puebla, Isaías Violante habló sobre el resultado, esperando que el resultado sea el inicio de una racha positiva.

Una victoria que llega en buen momento

El extremo del América habló con TV Azteca después de la victoria de las Águilas, donde reconoció estar feliz por su primera anotación con el conjunto de Coapa. El mexicano también afirmó que la victoria llega en buen momento, esperando que sea el comienzo de una seguidilla de partidos importantes.

Le preguntaron acerca de su próximo partido contra los Tigres, uno de los equipos que son contendientes para campeón.

Creo que vamos partido a partido, las estrategias que plantea el entrenador son buenas y creo que vamos a ganar confianza con este resultado. Siempre vamos paso a paso, rival a rival y esperamos sacar los 3 puntos.

Isaías Violante l IMAGO7

El resultado contra Chivas fue un golpe importante

Le preguntaron al mexicano sobre las diferencias que hubo en este partido, ya que solo habían metido 3 goles en todo el torneo y en ese juego metieron 4.

La actitud, el golpe del partido anterior fue importante, haber perdido el clásico, pero creo que esto es América; se pierde un partido y al siguiente vamos a darlo todo, agregó el extremo azulcrema.

Afición le recuerda a Isaías Violante su afición al Cruz Azul | IMAGO7