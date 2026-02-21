Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla

Raphael Veiga, autor del primer gol de América ante Puebla | IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 23:17 - 20 febrero 2026
Raphael Veiga e Isaías Violante tuvieron un partido para el recuerdo en la cancha del Cuauhtémoc

Ganan y regresan a puestos de Liguilla. Con una gran exhibición de Isaías Violante, el debut goleador de Raphael Veiga y un tanto más de Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga, América goleó 0-4 a Puebla en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026. Luego de la derrota en el Clásico Nacional, los dirigidos por André Jardine volvieron a la columna de la victoria y se metieron dentro de los ocho primeros lugares de la Tabla General.

En los primeros minutos, La Franja tuvo aproximaciones al arco de Luis Ángel Malagón; incluso, el 1-0 estuvo cerca de caer. Tras una gran jugada individual, Emiliano Gómez cedió el balón para Esteban Lozano. A pesar de que Luis Ángel Malagón ya estaba vencido, el delantero mexicano no contaba con la barrida salvadora de Israel Reyes, la cual evitó la caída del arco americanista.

El primer gol de Raphael Veiga | MEXSPORT

Tras esto, las Águilas tomaron el control de la esférica y tuvieron más intentos al arco rival. Al minuto 13, la polémica se hizo presente, pues tanto los jugadores como el cuerpo técnico de América pedía penalti por un jalón sobre Henry Martín. Sin embargo, ni Katia Itzel García ni el VAR determinaron que había falta, por lo que el encuentro continuó sin alguna revisión.

Posteriormente, Raphael Veiga intentó anotar controlando un remate de larga distancia, pero Ricardo Gutiérrez atajó y mandó a tiro de esquina. Unos instantes después, fue Erick Sánchez el que también intentó desde fuera del área, pero su remate fue mandado por el arquero rival hacia el tiro de esquina. Finalmente, luego del asedio, los de Coapa lograron abrir el marcador.

Isaías Violante, uno de los más destacados de América ante Puebla | IMAGO7

El vendaval azulcrema en Puebla

Al minuto 43 del encuentro, una jugada por la banda derecha derivó en un centro de Isaías Violante casi al llegar a línea de fondo. Tras el servicio, Raphael llegó solo al área chica y con un remate de cabeza sólido dejó parado al portero contrario, Ricardo Gutiérrez, para así vencerlo y poner el 0-1 en la pizarra a favor del América.

Tras el tanto, la gente que asistió al Estadio Cuauhtémoc, en su mayoría americanista, ‘explotó’ de emoción al igual que el jugador y sus compañeros. Tras festejar en uno de los tiros de esquina, Veiga corrió hacia la banca para así abrazar a André Jardine, Paulo Victor y el resto de suplentes del América. De igual manera, se vio con un semblante de alivio, pues no había podido anotar gol en sus primeras participaciones.

Víctor Dávila también anotó ante Puebla | IMAGO7

En la segunda parte, el dominio del equipo visitante se mantuvo y al 61’ ampliaron su ventaja. Tras una jugada de Brian Rodríguez por la banda izquierda, el balón le cayó a Henry Martín, quien se apoyó con Isaías Violante. A pesar de recibir con marca, el mexicano recortó dentro del área y con un remate a segundo poste puso el 0-2, para así registrar un gol y una asistencia en este encuentro.

Ya con el encuentro volcado a favor del América, el 0-3 llegó de los pies de Victor Dávila tras la primera asistencia de Vinicius Lima con las Águilas. Y al 87’, luego de quedar mano a mano con el portero contrario, José Raúl Zúñiga puso el 0-4 definitivo, apenas unos minutos después de haber ingresado al terreno de juego.

Con esta victoria, América llegó a 11 puntos tras siete jornadas, para así colocarse en la sexta posición de la Tabla General. Para la Fecha 8, las Águilas recibirán a Tigres el sábado 28 de febrero en el Estadio Azulcrema.

El último gol del América, gracias a Raúl Zúñiga | IMAGO7
