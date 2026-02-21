Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Lo mejor está por venir” :Jardine lanza mensaje tras goleada sobre el Puebla

Jugadores de América, en el Estadio Cuauhtémoc
Jugadores de América, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 00:37 - 21 febrero 2026
El conjunto azulcrema volvió a la senda del triunfo en la Jornada 7

Ilusionado. André Jardine, director técnico de CF América, mencionó que “lo mejor está por venir” en este Clausura 2026 para sus dirigidos. Luego de vencer 0-4 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, el estratega de las Águilas dijo que una goleada como esta era necesaria para retomar confianza. Incluso, elogió a todos los jugadores que tuvieron actividad esta noche y mostró confianza de cara a lo que viene.

Tras un inicio irregular en este Clausura 2026, América estaba fuera de puestos de Liguilla previo a este juego. Ya con esta goleada sobre Puebla, las Águilas escalaron hasta la sexta posición y jugadores como Isaías Violante tuvieron su mejor actuación del torneo. De igual manera, la primera titularidad con gol de Raphael Veiga o los primeros minutos de Aaron Mejía fueron otras actuaciones individuales destacadas.

André Jardine en partido con América | MEXSPORT

¿Hubo elogios para sus jugadores? 

Sobre esto, André elogió a cada uno de sus jugadores. Incluso, consideró que aunque hay margen de mejora, ya se vieron los destellos de varios de los futbolistas que jugaron este viernes. Además, se mostró optimista y señaló que lo mejor para las Águilas está por venir.

“Muy buenas sensaciones con Aaron(Mejía), un jugador maduro muy seguro. Con Violante, vimos al jugador que contratamos, un extremo con potencia, con buen uno a uno. Y Veiga, para mí es fácil decirlo porque lo conozco, es un ‘10’ de esos que es difícil de encontrar; sustituir a Diego Valdés no es fácil”, resaltó en conferencia de prensa.

El Himno Nacional se hizo presente en el Puebla vs América | IMAGO7

“Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos de este equipo, tiene gol, asistencias y tiene un margen muy grande conforme vaya adaptándose al equipo. Con sensaciones de que lo mejor está por venir”, dijo el estratega.

Goles que dan confianza 

Antes de este encuentro, las Águilas solo habían anotado tres goles en las primeras seis jornadas; en este duelo, los dirigidos por André Jardine anotaron cuatro tantos. Sobre esto, el entrenador brasileño admitió que está goleada era necesaria para retomar la confianza de todos los atacantes de la plantilla.

“Muy importante. Cualquier delantero de equipo grande necesita goles, poder rematar, necesita jugar bien para agarrar confianza y claro la ausencia de goles trae un peso más grande a los delanteros y extremos”, mencionó Jardine.

El último gol del América, gracias a Raúl Zúñiga | IMAGO7

Finalmente, el brasileño catapultó: “Fue muy importante ver el nivel de Violante, de Brian, de Veiga ya mostrando lo determinante que puede ser. Muy buenas sensaciones y claro necesitábamos un partido así”, sentenció.

