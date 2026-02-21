Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Paco Chacón comete garrafal error con el Día de la Bandera y Nacimiento del Niño Dios en plena transmisión

El Himno Nacional se hizo presente en el Puebla vs América | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:54 - 21 febrero 2026
Al analista arbitral de TV Azteca se le cruzaron los cables

Una transmisión que parecía rutinaria terminó convirtiéndose en tendencia por un inesperado error durante la jornada de Liga MX. El analista arbitral Francisco Chacón, mejor conocido como Paco Chacón, protagonizó un momento incómodo durante la cobertura del partido entre América y Puebla, al confundir la razón del protocolo previo al encuentro en el que se entonó el Himno Nacional Mexicano.

Durante la transmisión de TV Azteca, Chacón aseguró que el acto protocolario que se realizó durante la previa del América vs Puebla, y que se realizó en todos los partidos, era por el Día del Ejército Nacional; sin embargo, ahí todo estaba bien hasta que quiso ahondar en otro tema.

Paco Chacón, exarbitro de la Liga MX l RRSS

¿Cómo fue el error? 

El momento más llamativo llegó cuando el exárbitro agregó que el Día de la Bandera se celebraría “el 24 de diciembre en algunos días”, una declaración que desató una ola de comentarios irónicos. En realidad, el Día de la Bandera en México se conmemora el 24 de febrero, por lo que el desliz fue evidente y ampliamente señalado por la audiencia y el 24 de diciembre el Nacimiento del Niño Dios.

A su lado se encontraba el narrador Christian Martinoli, quien intentó mantener el curso de la transmisión sin profundizar en el error. Aunque el estilo de Martinoli suele ser sarcástico y ácido, en esta ocasión optó por no evidenciar directamente la equivocación de su compañero, lo que hizo aún más notorio el comentario incorrecto.

El último gol del América, gracias a Raúl Zúñiga | IMAGO7

Las redes sociales no tardaron en viralizar el fragmento del video. Usuarios compartieron el clip acompañado de bromas y memes, cuestionando cómo un evento cívico de tal relevancia pudo ser confundido en una transmisión nacional. Algunos incluso recordaron que febrero concentra varias fechas patrias, lo que pudo haber provocado la confusión del analista.

Más allá del tono humorístico que tomó el episodio, el error abrió debate sobre la preparación previa a las transmisiones en televisión abierta. Los actos protocolarios, como la entonación del Himno Nacional, suelen tener un contexto específico que merece precisión, especialmente cuando se trata de fechas históricas de carácter oficial.

Queda en la anécdota 

Paco Chacón, quien ha construido su imagen mediática como analista crítico del arbitraje y figura constante en polémicas futbolísticas, vivió así un tropiezo fuera del terreno de juego. Esta vez no se trató de una jugada apretada o de una interpretación reglamentaria, sino de un dato cívico fácilmente verificable.

Paco Chacón volverá a las transmisiones | IMAGO7

El incidente quedó como una anécdota más dentro del espectáculo televisivo que rodea a la Liga MX. En una era donde cada palabra es susceptible de viralizarse en segundos, el margen de error es mínimo. Lo ocurrido en el América vs Puebla demuestra que, incluso lejos del silbato y el VAR, los reflectores siempre están encendidos.

Liga MX
