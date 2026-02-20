Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"

Moño negro y luto en el futbol
Jorge Armando Hernández 08:00 - 20 febrero 2026
Amed 'Mago' Mendoza era considerado una leyenda en Caleros FC

Tragedia y luto en el futbol de llano luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Amed 'Mago' Mendoza quien fue a asesinado a tiros en Celaya, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del asesinato del futbolista. Caleros FC, club en el que militó hasta 2019 le hizo un homenaje.

Amed Mendoza era considerado una leyenda del futbol llanero que militó en varios equipos dentro de su liga , entre ellos, Caleros FC con quien tuvo sus mayores éxitos. La noticia conmocionó no solo al club sino a la comunidad del futbol llanero en México.

De acuerdo a reportes preliminares las agresiones ocurrieron en la vía pública durante la noche cuando sujetos armados dispararon contra el futbolista. Hasta el momento no se ha confirmado si la agresión iba directo al futbolista o solo fue un daño colateral. Tampoco se ha confirmado que el futbolista tuviese vínculos con grupos delictivos.

Mendoza fue atendido por los servicios de emergencia quienes intentaron ayudarlo pero el futbolista ya no contaba con signos vitales. Las investigaciones siguen pendientes y se espera próxima información para esclarecer el caso.

Amed Mendoza tenía 34 años de edad y militaba en equipos de futbol de llano desde los 14 años y poco a poco fue reconocido en Celaya por su trayectoria y habilidades. Caleros FC y demás clubes se solidarizaron con su familia y expresaron sus condolencias a la muerte del futbolista.

Con profundo dolor lamentamos el sensible fallecimiento de Amed Mendoza 'El Mago', quien defendió con orgullo los colores de Caleros FC durante la temporada 2018-2019. Amed no solo fue un gran futbolista dentro del terreno de juego, sino que también un compañero ejemplar
