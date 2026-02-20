Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: vomitan sobre el presidente de Taiwán en evento público

El mandatario tuvo que esquivar el líquido que iba sobre su sudadera roja / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:27 - 20 febrero 2026
Un acto tradicional terminó en momento incómodo cuando el director de un histórico templo no logró contener su malestar frente a Lai Ching-te

Lo que debía ser una ceremonia protocolaria por el Año Nuevo Lunar en Taiwán terminó convirtiéndose en una escena inesperada. El presidente Lai Ching-te fue salpicado con vómito durante un evento oficial en el histórico Templo del Dios de la Guerra de Tainan.

El incidente ocurrió mientras el mandatario distribuía sobres rojos con dinero simbólico —tradición conocida como hongbao— cuando Lin Pei-huo, director del templo, comenzó a mostrar signos evidentes de malestar. En videos difundidos por medios locales se observa al religioso parpadear de manera constante, apretar los puños y girar la cabeza mientras intentaba contener las náuseas.

El presidente Lai Ching-te nunca se esperó que tuviera ese accidente en pleno evento público / Especial

Segundos después, levantó la mano hacia la boca, pero no logró evitarlo. Parte del vómito cayó sobre el hombro y brazo izquierdo del presidente, quien dio unos pasos atrás antes de acercarse nuevamente para auxiliarlo.

Presidente reaccionó como médico

Lai Ching-te, quien ejerció como médico antes de incursionar en la política, ayudó a coordinar los primeros auxilios. Más tarde explicó que familiares de Lin habían contraído norovirus y que probablemente él también estaba afectado.

El propio Lin Pei-huo ofreció disculpas públicas: “Lo siento mucho, no pude evitarlo”, dijo antes de que el evento continuara.

Lin Pei-huo, director del Templo del Dios de la Guerra de Tainan, se empezó a sentir mal / Especial

Pese al incidente, el presidente completó su participación en la ceremonia vistiendo el suéter manchado, mientras seguía repartiendo folletos y sobres rojos a los asistentes.

Brote de norovirus en Taiwán

El momento coincidió con un brote significativo de norovirus en el país. De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán, más de 7,500 personas buscaron atención médica por diarrea durante los primeros días del Año Nuevo Lunar, siendo el 90% de los casos atribuidos a este virus, altamente contagioso y conocido como el “virus del vómito invernal”.

El mismo presidente atendió al señor para ayudarlo ante el accidente que tuvo / Especial

El templo donde ocurrió el hecho es uno de los más antiguos y emblemáticos de la isla, construido alrededor de 1665 y dedicado a Guan Gong, símbolo de rectitud y lealtad.

