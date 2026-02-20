Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Locura en Costa Rica! Aficionado sorprende a Thomas Müller en su visita con emotivo detalle
Thomas Müller. atacante alemán de Vancouver Whitecaps se llevó una sorpresa tras finalizar el partido ante Cartaginés en Costa Rica. Un aficionado se metió a las canchas y se acercó directamente al delantero del conjunto canadiense.
"Te amo, bro. Eres mi ídolo. Tengo una foto con Simon, tu hermano".— TDTV (@tdtvhn) February 19, 2026
La reacción de Thomas Müller con este aficionado en el Estadio Fello Meza de Costa Rica es increíble. Un tipazo.
🎥 / IG: Alexander_ph77 pic.twitter.com/DmJsKp3lrl
Tras el empate a cero goles entre ambas escuadras. Un aficionado aprovechó para acercarse con Müller y tomarse una foto, además de mostrarle un detalle que generó sorpresa en el rostro del exfutbolista del Bayern München.
El aficionado aprovechó para declararle su admiración al atacante y además mostrarle una foto junto a Simon, el hermano de Thomas. Este gesto sorprendió al campeón del mundo quien reaccionó con una expresión de "Increíble". Después, Müller se dio un abrazo con el aficionado e intercambiaron palabras.
Tanto Müller como el aficionado se llevaron un gran recuerdo en ese encuentro. La leyenda de Alemania se vio muy conmovida por la acción del aficionado, al final se quedó como un momento plasmado en la vida de ambos.
¿Cómo quedó la ida entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps?
La ida del partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps en la Primera Ronda de Concacaf Champions Cup terminó con un empate a cero, la vuelta de jugará el próximo miércoles 25 de febrero a las 20:30 pm. El conjunto Canadiense buscará hacerse de la victoria para avanzar en el torneo norteamericano, aunque Cartaginés sacó ventaja en casa al no recibir gol pero tendrá que dominar a Whitecaps si desea quitarlo del camino.