¡Locura en Costa Rica! Aficionado sorprende a Thomas Müller en su visita con emotivo detalle

Thomas Müller. atacante alemán de Vancouver Whitecaps se llevó una sorpresa tras finalizar el partido ante Cartaginés en Costa Rica. Un aficionado se metió a las canchas y se acercó directamente al delantero del conjunto canadiense.

"Te amo, bro. Eres mi ídolo. Tengo una foto con Simon, tu hermano".



La reacción de Thomas Müller con este aficionado en el Estadio Fello Meza de Costa Rica es increíble. Un tipazo.



🎥 / IG: Alexander_ph77 pic.twitter.com/DmJsKp3lrl — TDTV (@tdtvhn) February 19, 2026

Tras el empate a cero goles entre ambas escuadras. Un aficionado aprovechó para acercarse con Müller y tomarse una foto, además de mostrarle un detalle que generó sorpresa en el rostro del exfutbolista del Bayern München.

Thomas Muller con Vancouver | MEXSPORT

El aficionado aprovechó para declararle su admiración al atacante y además mostrarle una foto junto a Simon, el hermano de Thomas. Este gesto sorprendió al campeón del mundo quien reaccionó con una expresión de "Increíble". Después, Müller se dio un abrazo con el aficionado e intercambiaron palabras.

Tanto Müller como el aficionado se llevaron un gran recuerdo en ese encuentro. La leyenda de Alemania se vio muy conmovida por la acción del aficionado, al final se quedó como un momento plasmado en la vida de ambos.

Thomas Muller y la MLS Cup | AP

¿Cómo quedó la ida entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps?