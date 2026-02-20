Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Locura en Costa Rica! Aficionado sorprende a Thomas Müller en su visita con emotivo detalle

Thomas Muller con Vancouver en la Ronda Uno de la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 10:19 - 20 febrero 2026
El atacante alemán fue sorprendido por un fan que se metió a las canchas tras finalizar el encuentro entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps

Thomas Müller. atacante alemán de Vancouver Whitecaps se llevó una sorpresa tras finalizar el partido ante Cartaginés en Costa Rica. Un aficionado se metió a las canchas y se acercó directamente al delantero del conjunto canadiense.

Tras el empate a cero goles entre ambas escuadras. Un aficionado aprovechó para acercarse con Müller y tomarse una foto, además de mostrarle un detalle que generó sorpresa en el rostro del exfutbolista del Bayern München.

Thomas Muller con Vancouver | MEXSPORT

El aficionado aprovechó para declararle su admiración al atacante y además mostrarle una foto junto a Simon, el hermano de Thomas. Este gesto sorprendió al campeón del mundo quien reaccionó con una expresión de "Increíble". Después, Müller se dio un abrazo con el aficionado e intercambiaron palabras.

Tanto Müller como el aficionado se llevaron un gran recuerdo en ese encuentro. La leyenda de Alemania se vio muy conmovida por la acción del aficionado, al final se quedó como un momento plasmado en la vida de ambos.

Thomas Muller y la MLS Cup | AP

¿Cómo quedó la ida entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps?

La ida del partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps en la Primera Ronda de Concacaf Champions Cup terminó con un empate a cero, la vuelta de jugará el próximo miércoles 25 de febrero a las 20:30 pm. El conjunto Canadiense buscará hacerse de la victoria para avanzar en el torneo norteamericano, aunque Cartaginés sacó ventaja en casa al no recibir gol pero tendrá que dominar a Whitecaps si desea quitarlo del camino.

