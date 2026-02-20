Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
VIDEO: Joven patea a therian “cocodrilo” en Tampico y se hace viral

Se ha hecho viral video de una supuesta agresión a un therian en Tampico/TikTok: @alancruzmx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:08 - 20 febrero 2026
En redes sociales esta situación dividió opiniones, pues mientras unos piden respeto a estos personajes, otros aplaudieron el hecho

En redes sociales, el tema de los therians sigue dando de qué hablar. Aparecen un sinfín de videos tanto de México como de otras partes del mundo en donde se les puede observar por la calle andando como si fueran animales reales. Sin embargo, también comienzan a surgir historias de agresiones contra ellos, como la que recientemente ocurrió contra un supuesto “cocodrilo” pateado en Tamaulipas.

Los therians siguen siendo tendencia en México y toda América Latina/X: @ElJefeAguila

Therian “cocodrilo” es pateado en Tampico

En redes como TikTok, X e Instagram se han hecho virales imágenes en las que se observa cómo un therian que simula ser un cocodrilo cruza por una de las principales avenidas de Tampico y, de pronto, es pateado por un joven que se lo encuentra de frente.

En plena calle de Tampico, México, la gente se sorprendió al ver cómo un Therian se arrastraba entre ellos, pero más impactados quedaron cuando un héroe sin capa lo agarró como trapo viejo con tremenda patada”, fue el comentario de la cuenta en X @esdeprofugos2 para acompañar las imágenes del hecho.
El therian agredido se le vio en calles de Tampico, Tamaulipas/TikTok: @alancruzmx

Reacciones divididas en redes sociales

La situación generó un sinfín de reacciones.


Por un lado, hubo quienes se pronunciaron en contra de la violencia hacia estas personas que se identifican como animales. Por otro, también aparecieron comentarios de usuarios que aseguraron que harían lo mismo si se cruzan con un therian en la calle.

“Yo creo que no debe haber violencia. Mientras ellos no agredan, no porque te caen mal hay que golpearlos. Si eso fuera habría golpes a muchas personas diariamente”, “Ignoren a esas personas. Les hace falta algo, atención, vida, materia gris, pero ignórenlos y solitos se van a ir”, “En estos casos ¿con quién se levanta la denuncia? ¿Derechos humanos? ¿Protección animal?”, “No comparto la idea, pero tampoco es para hacerles daño. Respeto mutuo”, “Una caguama para el chavo ese”, son algunos comentarios que circulan en redes sociales.

@alancruzmx JAJAJAJAJAJ #fyp #humor #comedia #broma #therian ♬ sonido original - Alan Cruz

Todo fue una broma

Para fortuna de todos —o no—, el video que se hizo viral, acumulando más de 26 millones de vistas tan solo en la cuenta de TikTok que lo publicó, se trata de una broma.


Es decir, la patada al therian fue actuación, pues el clip proviene de la cuenta del influencer Alan Cruz, quien se caracteriza por crear contenido cómico.


De hecho, existe otro video del mismo therian que se identifica como cocodrilo, aparentemente a punto de ser atropellado en las instalaciones de la Universidad de Tamaulipas. Sin embargo, también se trata de un sketch.

@alancruzmx JAJAJAJAJA #fyp #humor #therian #comedia #broma ♬ End of Beginning - Djo

Debate social: ¿rechazo o respeto?

Aunque el video resultó ser una broma, es un hecho que las imágenes dividieron opiniones en la sociedad.


Mientras hay quienes defienden a los therians y piden respeto —aunque su idea de identificarse como animales resulte extraña para algunos—, otro grupo asegura que estaría dispuesto a atacarlos para mostrar su rechazo.

Contra
